Το «Οπενχάιμερ» του Κρίστοφερ Νόλαν θριάμβευσε στην 96η τελετή απονομής των βραβείων Όσκαρ.

Η ταινία απέσπασε το βράδυ της Κυριακής (10/3) επτά χρυσά αγαλματίδια από τα 13 που διεκδικούσε, με τα δύο εξ αυτών -της Σκηνοθεσίας και του Διασκευασμένου Σεναρίου- να πηγαίνουν στον δημιουργό της, εκτοξεύοντας την αξία του στο χρηματιστήριο του Χόλιγουντ.

Σύμφωνα με το Variety, τα Όσκαρ εκτόξευσαν τις απολαβές του Νόλαν, κάνοντάς τον έναν από τους πιο ακριβοπληρωμένους σκηνοθέτες, αφού το τελικό ποσό που θα λάβει θα αγγίξει τα 100 εκατομμύρια δολάρια.

Πρόκειται για ένα αδιανόητο ποσό για τους υπόλοιπους σκηνοθέτες της γενιάς του λόγω των μπόνους που διαπραγματεύτηκε στο συμβόλαιό του με τη Universal Pictures.

Η μεγάλη εταιρεία παραγωγής πίστεψε στις ικανότητές του, του έδωσε τα 100 εκατομμύρια δολάρια μπάτζετ για να γυρίσει το «Οπενχάιμερ» και τώρα οι δύο πλευρές δικαιώνονται για τη συνεργασία τους, βάζοντας στους λογαριασμούς τους εκατομμύρια δολάρια.

Όπως αναφέρει το ίδιο ρεπορτάζ, η επική βιογραφική ταινία του πατέρα της ατομικής βόμβας έφερε πάνω από 958 εκατομμύρια δολάρια στο παγκόσμιο box office όντας η τρίτη πιο επιτυχημένη ταινία του 2023 πίσω από τα «The Super Mario Bros. Movie» (1.36 δις) και «Barbie» ($1.43 δις).

Επίσης, το «Οπενχάιμερ» είναι η πιο επιτυχημένη εμπορικά ταινία που κερδίζει το Όσκαρ Καλύτερης Ταινίας μετά τον «Άρχοντα των Δαχτυλιδιών: Η επιστροφή του Βασιλιά» το 2004.

Μάλιστα, μετά τον θρίαμβό του στα φετινά Όσκαρ, το «Οπενχάιμερ» επανακυκλοφορεί αυτό το Σαββατοκύριακο σε πάνω από 1.000 αίθουσες μόνο στις ΗΠΑ, κάτι που αναμένεται να ανεβάσει την box office συγκομιδή του και να φτάσει το 1 δις δολάρια εισπράξεις, προσθέτοντας ένα επιπλέον μπόνους για τον διάσημο σκηνοθέτη.

Την ίδια ώρα, ο κινηματογραφικός κόσμος αναρωτιέται ποιο θα είναι το επόμενο βήμα του Κρίστοφερ Νόλαν μετά την επιτυχία του «Οπενχάιμερ».

Σύμφωνα με το Variety, υπάρχουν πηγές που μιλούν για ένα ριμέικ μιας παλιάς τηλεοπτικής σειράς μυστηρίου του ΄60 το «The Prisoner», που δημιούργησε και πρωταγωνίστησε ο Πάτρικ ΜακΓκούαν, για το οποίο ο Νόλαν είχε σκεφτεί από το 2009.

