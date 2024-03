Χειροπέδες φόρεσε ξανά ο Άντριου Τέιτ —ο γνωστός youtuber με τις μισογυνικές απόψεις— καθώς το Ηνωμένο Βασίλειο εξέδωσε ευρωπαϊκά εντάλματα σύλληψης τόσο για τον ίδιο, όσο και για τον αδερφό του, Τρίσταν.

Οι δύο άντρες κρατούνται στη Ρουμανία, με τις κατηγορίες που τους βαραίνουν να αφορούν μεταξύ άλλων, αυτήν της σεξουαλικής επίθεσης την περίοδο 2012-2015.

Σύμφωνα με το BBC, τα αδέρφια Τέιτ απορρίπτουν κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες.

Οι δύο άνδρες παρουσιάστηκαν στον εισαγγελέα που υπάγεται στο Εφετείο του Βουκουρεστίου, ο οποίος διέταξε την κράτησή τους για 24 ώρες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Εκπρόσωπος του youtuber δήλωσε ότι το δικαστήριο θα λάβει απόφαση την Τρίτη σχετικά με το αν θα «εκτελέσει την εντολή».

#UPDATE Controversial influencer Andrew Tate and his brother have been arrested in Romania over UK sex offence charges, police said on Tuesday. pic.twitter.com/pRa8p2USbj

Οι ίδιοι περιέγραψαν το ένταλμα σύλληψης ως «μπερδεμένη αναβίωση κατηγοριών δεκαετιών» αφήνοντας τα αδέρφια «απογοητευμένα και βαθιά προβληματισμένα».

«Απορρίπτουν κατηγορηματικά όλες τις κατηγορίες και εκφράζουν βαθιά απογοήτευση για το γεγονός ότι τόσο σοβαροί ισχυρισμοί αναβιώνουν χωρίς ουσιαστικά νέα στοιχεία», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

#IEWorld | Andrew Tate was brought into court in Romania on a British arrest warrant pending an investigation into allegations of sexual aggression, his PR representative said.https://t.co/YAhGXWz96h

— The Indian Express (@IndianExpress) March 12, 2024