Πυρκαγιά ξέσπασε σε εγκατάσταση αποθήκευσης καυσίμων στην Αριόλ (φωτογραφία, επάνω, από το X), ρωσική πόλη 160 χιλιόμετρα από τα ρωσοουκρανικά σύνορα, η οποία έγινε στόχος επίθεσης ουκρανικού drone τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τρίτη, ανακοίνωσε ο περιφερειάρχης Αντρέι Κλίτσκοφ.

«Drone συνετρίβη στην Αριόλ. Συγκρότημα αποθήκευσης καυσίμων και ενέργειας υπέστη επίθεση. Οι ειδικές υπηρεσίες εργάζονται επιτόπου για να περιοριστεί η πυρκαγιά. Δεν υπάρχουν θύματα», συνόψισε ο κ. Κλίτσκοφ μέσω Telegram.

Διαπιστώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε επτά κοινότητες εξαιτίας επίθεσης

/1. Russian oil depot in Oryol, hit by kamikaze drones. 165km from the Ukraine border.

(52.9614580, 36.1103500) pic.twitter.com/4cG6Jnb6J1 — Special Kherson Cat 🐈🇺🇦 (@bayraktar_1love) March 12, 2024

Σύμφωνα με αξιωματικό των υπηρεσιών αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων που επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, δεξαμενή που περιέχει πετρελαϊκά προϊόντα πήρε φωτιά.

Κατά ρωσικά ΜΜΕ, η επίθεση εξαπολύθηκε περί τις 03:00 (σ.σ. τοπική ώρα· 02:00 ώρα Ελλάδας).

Ουκρανικά τηλεκατευθυνόμενα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα επιτέθηκαν επίσης τη νύχτα της Δευτέρας προς Τρίτη στη ρωσική περιφέρεια Μπέλγκοροντ, απέναντι στην ουκρανική πόλη Χαρκίβ, χωρίς να υπάρξουν θύματα, κατά τον περιφερειάρχη, που σημείωσε ότι γραμμή του δικτύου διανομής ηλεκτρισμού υπέστη ζημιά.

Ukrainian drones hit an oil depot in Russia’s Oryol pic.twitter.com/L2thMDSos2 — Giorgi Revishvili (@revishvilig) March 12, 2024

«Η περιφέρεια Μπέλγκοροντ υπέστη επίθεση από τις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις με drones, που έκαναν ρίψεις τεσσάρων εκρηκτικών μηχανισμών», ανέφερε ο περιφερειάρχης Βιτσισλάβ Γκλάντκοφ μέσω Telegram.

Κατά τον ίδιο αξιωματούχο, διαπιστώθηκε διακοπή της ηλεκτροδότησης σε επτά κοινότητες εξαιτίας της επίθεσης.

Belgorod PR & Kursk region ❗

Loud 🔊 😁 over the areas tonight!!! Drones were shot down over both areas. Seven settlements in the Belgorod region were left without electricity ⚡ due to an attack by a UAV, the governor said. 😁 pic.twitter.com/03eZNoRWtm — LX (@LXSummer1) March 12, 2024

Ολοένα και πιο βαθιά

Ακόμη, drone καταστράφηκε πάνω από την περιφέρεια Τούλα, νότια της Μόσχας, σύμφωνα με το υπουργείο Ασφαλείας, που επικαλέστηκε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων TASS.

Ο κυβερνήτης της περιφέρειας Κουρσκ, που επίσης γειτονεύει με την Ουκρανία, έκανε λόγο από την πλευρά του περί κατάρριψης δυο ουκρανικών UAVs από τη ρωσική αντιαεροπορική άμυνα.

UAV night attack on Russian territory❗

– Belgorod region, seven villages were left without electricity ⚡ due to a drone, the governor reported

– Kursk region, there are explosions 💥 reported, previously air defense is working and a missile danger has been declared

– Oryol,… pic.twitter.com/v8CJAiukMm — LX (@LXSummer1) March 12, 2024

Ο ουκρανικός στρατός εξαπολύει επιθέσεις με drones ολοένα πιο βαθιά στο έδαφος της Ρωσίας, δυο χρόνια και πλέον μετά την εισβολή των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων στην επικράτεια της Ουκρανίας τον Φεβρουάριο του 2022.

Το Σάββατο, η Ρωσία ανέφερε πως κατέστρεψε 47 ουκρανικά drones κατά τη διάρκεια της νύχτας, κυρίως στην περιφέρεια Ραστόφ στον Ντον, που γειτονεύει με την Ουκρανία. Η επίθεση αυτή εκτιμάται πως μεταξύ άλλων είχε στόχο εργοστάσιο παραγωγής αεροσκαφών.

Πηγή: ΑΠΕ