Μία οικογενειακή τραγωδία εκτυλίχθηκε την Κυριακή το πρωί στην Χαβάη, με πρωταγωνιστή ένα πατέρα που σκότωσε την σύζυγο του και τα τρία παιδιά του, λίγα λεπτά πριν δώσει τέλος στη ζωή του μέσα στο σπίτι της οικογένειας.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η αστυνομία της Χονολουλού βρήκε ένα μαχαίρι και πέντε πτώματα, όταν κατάφερε να αποκτήσει πρόσβαση στο σπίτι. Μεταξύ των σορών που βρέθηκαν ήταν εκείνη του υπόπτου, της συζύγου του και των παιδιών του ηλικίας 17, 12 και 10 ετών.

«Με βάση τα στοιχεία που βρέθηκαν στον τόπο του εγκλήματος και τη μέχρι στιγμής έρευνα, φαίνεται ότι ο ενήλικος άνδρας σκότωσε τη γυναίκα και τους ανήλικους με το μαχαίρι που βρέθηκε στον τόπο του εγκλήματος», δήλωσε η υπαστυνόμος του HPD Deena Thoemmes σε συνέντευξη Τύπου το βράδυ της Κυριακής.

Συμπλήρωσε δε ότι «Μάρτυρες αναφέρουν ότι υπήρξε καυγάς στο σπίτι νωρίς το πρωί. Έχουν ξεκινήσει πολλαπλές έρευνες για φόνο.» Η αστυνομία δήλωσε ότι έλαβε ανώνυμο τηλεφώνημα για φασαρία στο εν λόγω σπίτι στο Waaloa Place στις 8:30 π.μ., αλλά κανείς δεν άνοιξε την πόρτα στους αστυνομικούς όταν έφτασαν. Οι αστυνομικοί επέστρεψαν στο σπίτι 45 λεπτά αργότερα, στις 9:15 π.μ., όταν έγινε η ανακάλυψη των πέντε θανάτων.»

UPDATE: the suspect is among the dead in a Manoa home where multiple bodies have been found, including kids, I’m told. HPD says witnesses reported an argument in the home early this am. The latest here: https://t.co/zrmjiixwfz #HawaiiNewsNow pic.twitter.com/GnFu0KWfHf

«Έφυγαν [οι αστυνομικοί που ανταποκρίθηκαν πρώτοι] επειδή επρόκειτο για έναν ανώνυμο καλούντα και δεν υπήρχε κανείς εκεί για να τους συναντήσει» εξήγησε ο υπαστυνόμος Thoemmes και πρόσθεσε ότι «Με την δεύτερη κλήση συνειδητοποίησαν τι συνέβη.»

«Νομίζω ότι έγινε μια προσπάθεια να προσπαθήσουν να μάθουν ποιος ήταν ο αρχικός καλούντας και στη συνέχεια νομίζω ότι στις 9 το πρωί το άτομο αυτό κατάφερε να έρθει σε επαφή με την αστυνομία της Χονολουλού», πρόσθεσε ο αρχηγός της HPD, Joe Logan.

Σοκ έχει προκληθεί στην Μανόα από τον πατέρα που δολοφόνησε τα παιδιά και την οικογένεια του και έπειτα αυτοκτόνησε. Ένας από τους γείτονες δήλωσε στο KHRON2 ανέφερε «Είναι ανησυχητικό, οι γείτονες είναι κάπως φοβισμένοι, συνήθως δεν έχουμε πολλά εγκλήματα εδώ γύρω, είναι πολύ ήσυχα, οπότε όλοι θέλουν να είναι ασφαλείς και να βεβαιωθούν ότι όλοι είναι καλά.

Αλλά είναι κάτι που δεν συμβαίνει εδώ». Ένας άλλος γείτονας, ο Hiro Izumo πρόσθεσε ότι «Είναι σαν μια τυπική πραγματικά γιορτινή οικογένεια, ντύνουν το σπίτι για τις γιορτές και είναι φυσιολογικό».

Multiple people found dead in a home in Manoa this am, sources say. We are waiting for HPD to provide details, unclear right now if there is a suspect officers are looking for or if the killer is among the dead.

More: https://t.co/zrmjiixwfz #HawaiiNewsNow pic.twitter.com/FnwO8Wv4VX

