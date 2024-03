Σοκ στο ΝΒΑ: Κατέρρευσε στον πάγκο στην πρώτη περίοδο! (vid)

Σοκαριστική στιγμή για το ΝΒΑ στον αγώνα των Θάντερ με τους Μπλέιζερς, στο τέλος της πρώτης περιόδου.

Συγκεκριμένα, ο Μπίσμακ Μπιγιόμπο, των Θάντερ, έχασε της αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στον πάγκο της ομάδας του και έπεσε στο παρκέ.

Ο 31χρονος σέντερ μετά από λίγη ώρα κατάφερε με τη βοήθεια των ανθρώπων στον πάγκο να σηκωθεί και έφυγε για τα αποδυτήρια μόνος του, επαναφέροντας τις… καρδιές όλων στη θέση τους. Ακόμη εξήγηση επίσημη από την ομάδα δεν έχει δοθεί για το περιστατικό.

Not sure what happened but Biyombo fell over right during the timeout

He’s back on his feet and heading to the locker room on his own pic.twitter.com/BUHTOznfuU

— Topic: Thunder Podcast (@OKCTopicThunder) March 7, 2024