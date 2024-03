Έγραψε ιστορία ο Τζέιμς: Ξεπέρασε τον Σπανούλη και έγινε ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague

Ιστορική βραδιά είναι αποψινή στο Μονακό, με τον Μάικ Τζέιμς να γίνεται ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία της Euroleague, προσπερνώντας έτσι στον θρυλικό Βασίλη Σπανούλη που κρατούσε μέχρι πρότινος το μεγάλο ρεκόρ της λίγκας.

Ο Έλληνας γκαρντ σταμάτησε στους 4.455, με τον Αμερικανό «μπομπέρ» να φτάνει τους 4.457 πόντους με ένα στεπ μπακ δίποντο, τέσσερα λεπτά πριν την ολοκλήρωση της δεύτερης περιόδου στο ματς των Μονεγάσκων με τον Ερυθρό Αστέρα στο Πριγκιπάτο.

Όπως είχαν προαναγγείλει από το Euroleague, το παιχνίδι σταμάτησε για λίγο και όλοι έσπευσαν να συγχαρούν τον Μάικ Τζέιμς για το σπουδαίο αυτό επίτευγμα, ενώ μάλιστα οι διαιτητές του παρέδωσαν και την μπάλα του αγώνα με την οποία έσπασε το ρεκόρ.

👑 𝗛𝗜𝗦𝗧𝗢𝗥𝗬 𝗛𝗔𝗦 𝗕𝗘𝗘𝗡 𝗠𝗔𝗗𝗘 👑 @TheNatural_05 is the new All-Time leading points scorer in the competition overtaking the legendary Vassilis Spanoulis 👏

Be legendary, be like Mike 💯

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) March 7, 2024