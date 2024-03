Το μακροβιότερο συνέδριο HR επιστρέφει

Το 27th HR Symposium της KPMG στην Ελλάδα που θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 13 Μαρτίου στο ξενοδοχείο Athenaeum Intercontinental, θα αναδείξει τη διαρκώς αυξανόμενη σημασία του HR για τους οργανισμούς, παρουσιάζοντας καλές πρακτικές, παγκόσμιες τάσεις, καινοτομίες και νέες ιδέες που οδηγούν τις εξελίξεις στον κλάδο Διοίκησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Το συνέδριο θα χαιρετίσει η Βιβή Χαραλαμπογιάννη, Υφυπουργός Εσωτερικών, ο Σωτήρης Σταματίου, Πρόεδρος ΔΣ, ΣΔΑΔΕ και η Ντόρα Οικονόμου, Διευθύντρια, Τομέας Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού, ΣΕΒ.

Θα ακολουθήσουν οι παρουσιάσεις της Gina London, Ιδρύτρια και Διευθύνουσα Σύμβουλος της εταιρείας Language of Leadership, η οποία έρχεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα για να παρουσιάσει στο κοινό του συνεδρίου το «καυτό» θέμα “Fearless Collaboration: Nurturing Psychological Safety in the Workplace” και του David Timis, Global Communications & Public Affairs Manager του Generation, του μεγαλύτερου προγράμματος απασχόλησης παγκοσμίως, ο οποίος θα απαντήσει στην κρίσιμη ερώτηση πώς το AI θα επηρεάσει το μέλλον της εργασίας.

Ξεχωριστή θέση στο πρόγραμμα του συνεδρίου έχει το panel discussion με 5 κορυφαία στελέχη, ηγέτες Ανθρώπινου Δυναμικού μεγάλων οργανισμών. O Τριαντάφυλλος Αλεξόπουλος, Chief Human Recourses Officer, Teleperformance Greece, η Μαρίνα Βέργου, Human Resources Director, Groupama Aσφαλιστική, η Ελευθερία Κανάκη, Human Resources Manager, L’OREAL Hellas SA, η Εύη Μωραΐτη, Human Resources Lead, Amgen και η Τατιάνα Τούντα, Chairwoman & CEO, Hellas EAP θα μοιραστούν με το κοινό του συνεδρίου τεχνικές και καλές πρακτικές για το πώς μπορεί να ενισχυθεί η ψυχολογική ασφάλεια στο χώρο εργασίας. Τη συζήτηση θα συντονίζει η Τόνια Παρίση, Director, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα.

Θα ακολουθήσει η ομιλία του Δημήτρη Καλούδη, Head, Employee Benefits, Howden Hellas Insurance & Reinsurance Brokers S.A., με θέμα «Εmployee Benefits: Με κατεύθυνση την ψυχική υγεία & το ευ ζην», μέσα από την οποία θα απαντήσει σε ερωτήσεις όπως: Πώς η ομαδική ασφάλιση επηρεάζει την παραγωγικότητα και το loyalty των εργαζομένων και του Θoδωρή Μισυρλή, Payroll & HR Product Manager, Entersoft με θέμα “From manual to magical: How technology simplifies work life for success”. Ο Νίκος Παπανδριανός, Head of CRM, Edenred Greece θα παρουσιάσει τα αναδυόμενα HR trends και τις προκλήσεις στην αγορά εργασίας όπως προκύπτουν από την Έρευνα Ικανοποίησης Εργαζόμενων της Edenred.

Οι οργανισμοί δίνουν όλο και περισσότερο προτεραιότητα στις ανάγκες και τις προσδοκίες των εργαζομένων τους ενισχύοντας το employer branding και προσελκύοντας τα καλύτερα ταλέντα στην αγορά εργασίας. 4 κορυφαία στελέχη της αγοράς, ο Φίλιππος Ζακόπουλος, Managing Partner, Found.ation, η Ελίνα Κουλούρη, Group Chief People Officer, PRINTEC, η Πόλυ Παλαιογιώργου, Digital Experience Lead – CEE Region, Microsoft και ο Κώστας Τσαλίκης, Southern Europe & Benelux CHRO, Citi, θα συζητήσουν προκλήσεις, ευκαιρίες, καθώς και τις νέες τάσεις και εργαλεία στο Employee Experience. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Γεωργία Καλεμίδου, Director, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα.

Ο Παναγιώτης Κουρής, CEO της Office Line, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του με θέμα “Navigating Tomorrow: AI and the Evolution of Work” θα αναφερθεί στο πώς η τεχνολογία εμπλουτίζει και βελτιώνει την εμπειρία των εργαζομένων, παρέχοντας τα εργαλεία για την αύξηση της παραγωγικότητας, της αποδοτικότητας και της συνεργασίας, προκειμένου να επιτύχουν τους στόχους τους σε μια λογική “do more with less”.

Μια ανατρεπτική παρουσίαση που θα ρίξει μια τολμηρή, αφιλτράριστη ματιά σε μια κρυφή πτυχή της ηγεσίας που αμφισβητεί τις συμβατικές πεποιθήσεις θα πραγματοποιήσει η Ζωή Φράγκου – Organisational Psychologist & Business Coach, ενώ ο Δημήτρης Δημητριάδης, Futurist – CIO TheFutureCats Innovation Consultancy θα δώσει στο κοινό μια αισιόδοξη, αλλά προσγειωμένη άποψη για τα πιθανά μέλλοντα και πώς οι τεχνολογίες διαταράσσουν ό,τι κάνουμε, απαντώντας σε ερωτήματα που θα καθορίσουν την ανθρωπότητα.

Ο Στέφανος Χανιωτάκης, Head of HR & Payroll Business Unit, SOFTONE Group, θα πραγματοποιήσει παρουσίαση με θέμα «Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Το επόμενο βήμα του μετασχηματισμού του HR – Προκλήσεις και υποστήριξη στην πράξη!» και ο Μάνος Κουμαντάκης, Founder of altoValue, a Business Management Consultancy, θα δείξει πώς μπορούν οι οργανισμοί να χτίσουν μια κουλτούρας υψηλής αποδοτικότητας χρησιμοποιώντας τα OKRs.

Μια συζήτηση με θέμα “Career Change “within” – Πώς μεγάλοι οργανισμοί υποστηρίζουν την αλλαγή καριέρας” θα ενισχύσει το εξαιρετικό περιεχόμενο του συνεδρίου. O Γιώργος Γεωργαλάς, Talent Acquisition & Development Manager, HR Department, Nestle και η Μαριλένα Σουλογιάννη, Chief Human Resources Officer, Edenred Greece θα αναπτύξουν αυτό το εξαιρετικά ενδιαφέρον θέμα υπό το συντονισμό της Έλσας Σταθοπούλου, Manager, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα.

Στο τρίτο και πολύ σημαντικό πάνελ της συνεδριακής ημέρας θα συμμετάσχουν 5 κορυφαία στελέχη του HR. Η Σίσσυ Αμβροσιάδου, Chief Human Resources Officer, Imerys, η Στέλλα Βουλγαράκη, Chief People Officer, Kaizen Gaming, η Κατερίνα Μαντζώρου, Chief Human Resources Officer, ΑΒΑΞ Group, ο Τάσος Τσουμάνης, Human Resources Executive Director, Nova και ο Βασίλης Χουλιάρας, HR Director Eastern Europe, Turkey, Middle East and Africa,Barilla Group – Member of the BoD of Barilla Hellas, Barilla Hellas θα μοιραστούν τη γνώση, τις εμπειρίες, τις προτεραιότητες και τις προκλήσεις σχετικά την προσέλκυση και διατήρηση ταλέντων. Τη συζήτηση θα συντονίσει η Ρεβέκκα Παπαηλιού, Director, People Services, Consulting, KPMG στην Ελλάδα.

Για το πώς εξελίσσεται ο ρόλος των στελεχών HR σε σύγκριση με το παρελθόν, πώς γεφυρώνονται οι ρόλοι μεταξύ CEO και HR Director και πώς θα εξελιχθεί στο μέλλον ο ρόλος του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού θα συζητήσει η Πέγκυ Βελλιώτου, Partner & Head of People, Consulting, KPMG στην Ελλάδα με δύο διακεκριμένους επαγγελματίες, τον Παναγιώτη Γεωργιόπουλου, CEO, Nova και την Ειρήνη Ψημίτη, Chief People & Communications Officer, Cepal Hellas. Η συζήτηση θα πραγματοποιηθεί παράλληλα με την παρουσίαση των ευρημάτων της έρευνας της KPMG στην Ελλάδα με τίτλο «HR upside-down: turning challenges to opportunities» που ολοκληρώθηκε το Φεβρουάριο 2024.

Ο Βασίλης Πρασσάς, Γενικός Διευθυντής Epsilon HR, Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων, EplisonNet θα πραγματοποιήσει ομιλία με θέμα «ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ & Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας: Οι αλλαγές που έρχονται, οι κίνδυνοι, τα θολά σημεία και οι λύσεις», ενώ το συνέδριο θα ολοκληρωθεί με μια συζήτηση του Θάνου Παύλου, Senior Manager, Consulting, KPMG στην Ελλάδα με τους Ευθύμη Βαφειάδη και Δημήτρη Κυριακάτη, Founders και Managing Directors του Reatcode Group, ενός dynamic software house που βρίσκεται στο προσκήνιο της καινοτομίας και της τεχνολογικής αριστείας, κατά την οποία θα απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με την επίδραση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις διαδικασίες του τμήματος Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και τι χρειάζεται να γνωρίζει ένα τμήμα HR ώστε να βρίσκεται μπροστά από τις εξελίξεις στον τομέα της τεχνολογίας και του ΑΙ.

Τέλος, η Στέλλα Σαμαρτζή, Director ZZDOT/Founder YooDOo Corporate Wellness, θα ανοίξει τη συνεδριακή ημέρα με ένα ξεχωριστό pre-conference energizing session και ο τραγουδιστής, performer, συνθέτης, πιανίστας και συγγραφέας Tenorman θα συνθέσει μια μουσική εμπειρία ενώ άλλες εκπλήξεις θα χαρίσουν στους συμμετέχοντες μια ξεχωριστή συνεδριακή ημέρα.

Tο Συμπόσιο Ανθρώπινου Δυναμικού της KPMG αποτελεί την πλέον «ιστορική» εκδήλωση για την ελληνική HR κοινότητα, ως ένα από τα πρώτα επιχειρηματικά συνέδρια που διοργανώθηκαν στη χώρα μας: περισσότερα από 300 στελέχη δίνουν κάθε χρόνο το «παρών» στο Συμπόσιο.

Διακεκριμένοι Χορηγοί του συνεδρίου είναι οι εταιρείες Cosmote, Edenred, Entersoft και η EpsilonNet.

Χορηγοί οι εταιρείες altoValue, Found.ation, Hellas EAP, Howden, OfficeLine και SoftOne και Υποστηρικτές οι εταιρείες Genesis Pharma και YooDOo Corporate Wellness.

Το συνέδριο τελείται υπό την Αιγίδα του ΣΕΒ, με την τιμητική υποστήριξη του ALBA, του ΕΙΕΠ και του ΣΔΑΔΕ.

Περισσότερες πληροφορίες για το συνέδριο μπορείτε να βρείτε στο website www.kpmgevents.gr ή να επικοινωνήσετε με την Μαριλένα Παππά, Events Coordinator της KPMG, τηλ. 6932365776, email kpmgevents@kpmg.gr