Ο φετινός Φεβρουάριος ήταν ο θερμότερος μήνας που καταγράφηκε ποτέ

Ο Φεβρουάριος του 2024 ήταν ο θερμότερος μήνας που καταγράφηκε ποτέ σε παγκόσμια κλίμακα. Σύμφωνα με τους επιστήμονες, είναι ο ένατος μήνας στη σειρά που κατάφερε να σπάσει το σχετικό ρεκόρ.

Ακόμη, σύμφωνα με τα στοιχεία της υπηρεσίας κλιματικής αλλαγής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Copernicus, η θερμοκρασία επιφάνειας των θαλασσών ήταν επίσης η υψηλότερη που έχει καταγραφεί ποτέ.

Ο Φεβρουάριος ήταν κατά 1,77 βαθμούς Κελσίου θερμότερος από τον μέσο όρο του ίδιου μήνα την περίοδο 1850-1900», την προβιομηχανική περίοδο αναφοράς, προτού αρχίσει το ανθρωπογενές φαινόμενο του θερμοκηπίου, σύμφωνα με τον Copernicus, και κατά 0,81 βαθμούς Κελσίου θερμότερος σε σύγκριση με τα επίπεδα της περιόδου 1991-2020.

Η μέση παγκόσμια θερμοκρασία το τελευταίο δωδεκάμηνο, δηλαδή από τον Μάρτιο του 2023 μέχρι τον Φεβρουάριο του 2024 ήταν η υψηλότερη που έχει καταγραφεί, κατά 1,56 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα προβιομηχανικά επίπεδα, σπάζοντας το όριο των 1,5C, πέραν του οποίου αναμένονται μακροπρόθεσμα οι χειρότερες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Οι ημερήσιες μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες ήταν «εξαιρετικά υψηλές» κατά το πρώτο ήμισυ του μήνα, φτάνοντας τους 2 βαθμούς Κελσίου πάνω από τα επίπεδα 1850-1900 το τετραήμερο 8 έως ς 11 Φεβρουαρίου, είπε ο Copernicus.

Οι ευρωπαϊκές θερμοκρασίες τον Φεβρουάριο του 2024 ήταν κατά 3,3 βαθμούς Κελσίου πάνω από τον μέσο όρο του ίδιου μήνα την περίοδο 1991-2020, με θερμοκρασίες πολύ πάνω από το μέσο όρο στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, όπως έδειξαν τα στοιχεία. Ο φετινός χειμώνας στην Ευρώπη, από τον Δεκέμβριο έως τον Φεβρουάριο, ήταν ο δεύτερος θερμότερος που έχει καταγραφεί ποτέ στη Γηραιά Ήπειρο.

Οι μέσες παγκόσμιες θερμοκρασίες της επιφάνειας της θάλασσας για τον Φεβρουάριο, εκτός των πολικών περιοχών, ήταν οι υψηλότερες για κάθε μήνα που έχει καταγραφεί, στους 21,06 C, υπερβαίνοντας το προηγούμενο ρεκόρ των 20,98 C, που σημειώθηκε τον περασμένο Αύγουστο. Η μέση ημερήσια θερμοκρασία της επιφάνειας της θάλασσας έφτασε στο νέο ρεκόρ των 21,09 βαθμών Κελσίου στο τέλος Φεβρουαρίου, σύμφωνα με τον Copernicus.

«Ο Φεβρουάριος έρχεται να προστεθεί στο σερί των ρεκόρ των τελευταίων μηνών. Όσο αξιοσημείωτο κι αν φαίνεται αυτό, δεν προκαλεί έκπληξη, καθώς η συνεχής θέρμανση του κλιματικού συστήματος οδηγεί αναπόφευκτα σε νέες ακραίες θερμοκρασίες. Το κλίμα ανταποκρίνεται στις πραγματικές συγκεντρώσεις των αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα, οπότε αν δεν καταφέρουμε να τις σταθεροποιήσουμε, θα αντιμετωπίσουμε αναπόφευκτα νέα παγκόσμια ρεκόρ θερμοκρασίας και τις συνέπειές τους», δήλωσε ο διευθυντής της υπηρεσίας κλιματικής αλλαγής Copernicus, Κάρλο Μπουοντέμπο.

#C3S has regularly reported on record global average sea surface temperatures in the past year. How are rising sea temperatures affecting marine life? 🌡️🌊

See the latest #ClimateNow 👉 https://t.co/R3skxnhWfx pic.twitter.com/0kVprnwBIY

— Copernicus ECMWF (@CopernicusECMWF) March 6, 2024