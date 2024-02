Η Κίνα έχει ένα σύστημα τριών βαθμών με χρώματα για να προειδοποιεί για κακοκαιρία. Το πορτοκαλί είναι για τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα και ακολουθούν το κίτρινο και το μπλε.

Η κατάσταση στην Σιντζιάνγκ είναι τόσο άσχημη, που η απότομη πτώση θερμοκρασίας οδήγησε στον θάνατο δεκάδες θαλασσοπούλια, τα οποία εντοπίστηκαν στις παγωμένες λίμνες.

In Fuyun County, Xinjiang, many birds were frozen to death on the ice by the cold wave. In the past three days, temperature in northern Xinjiang has dropped by 35~46C, with the lowest temperature as low as -52.3C (breaking the coldest record in Xinjiang). pic.twitter.com/gNh4hxpHOV

— Jim yang (@yangyubin1998) February 20, 2024