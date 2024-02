Συναγερμός στην Κίνα για νέο κύμα ψύχους – Πτώση έως και 20 βαθμών

Νέος συναγερμός στις κινεζικές αρχές για κύμα ψύχους καθώς προβλέπονται μεγάλες πτώσεις της θερμοκρασίας στα περισσότερα τμήματα της χώρας.

Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, η θερμοκρασία που καταγράφηκε χθες, Κυριακή, στην κωμόπολη Τουερχόνγκ της κομητείας Φουγιούν ήταν η χαμηλότερη αφότου άρχισαν να τηρούνται αρχεία στη δυτική περιφέρεια Σιντζιάνγκ, καθώς καταγράφηκε στους 52,3 βαθμούς Κελσίου υπό το μηδέν – κάτω από τη χαμηλή θερμοκρασία ρεκόρ των -51,5 βαθμών Κελσίου που είχε καταγραφεί στις 21 Ιανουαρίου 1960.

Η χαμηλότερη θερμοκρασία που έχει καταγραφεί ποτέ στην Κίνα είναι 53 βαθμοί κάτω από το μηδέν. Καταγράφηκε στη Μοχέ, μια πόλη στη βορειοανατολική επαρχία Χεϊλονγκτζιάνγκ πέρυσι στις 22 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο, οι θερμοκρασίες θα σημειώσουν πτώση κατά 8 ως 12 βαθμούς Κελσίου στα περισσότερα μέρη της Κίνας μέχρι την Πέμπτη. Σε τμήματα των επαρχιών Χουνάν και Γκουιζού, καθώς και στη βορειοανατολική Κίνα οι θερμοκρασίες ενδέχεται να σημειώσουν πτώση κατά περισσότερο από 20 βαθμούς Κελσίου.

Το Εθνικό Μετεωρολογικό Κέντρο κάλεσε τις τοπικές κυβερνήσεις να λάβουν μέτρα, συμβούλευσε τον πληθυσμό να μην εκτίθεται στο ψύχος και ζήτησε να προστατευθούν οι σοδειές και τα προϊόντα.

Η Κίνα έχει ένα σύστημα τριών βαθμών με χρώματα για να προειδοποιεί για κακοκαιρία. Το πορτοκαλί είναι για τα πιο ακραία καιρικά φαινόμενα και ακολουθούν το κίτρινο και το μπλε.

Temperatures broke a 64-year-old record in China’s far western region of Xinjiang, plunging to a bone-chilling minus 63.4 degrees Farenheit amid a cold spell and traffic disruptions following the Lunar New Year holiday https://t.co/Z2NsQOrZv5

— Reuters (@Reuters) February 19, 2024