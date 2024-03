Στην εθνική Κροατίας οι Κοτάρσκι και Βίντα (pic)

Γνωστή έγινε η αποστολή της εθνικής Κροατίας για τις φιλικές αναμετρήσεις που θα δώσει η «Χρβάτσκα» τον Μάρτιο.

Στις κλήσεις του ομοσπονδιακού προπονητή, Ζλάτκο Ντάλιτς, συμπεριλήφθηκε για πρώτη φορά ο τερματοφύλακας του ΠΑΟΚ, Ντομινίκ Κοτάρσκι, ο οποίος επιβραβεύτηκε για τις εμφανίσεις του τη φετινή σεζόν με τον Δικέφαλο του Βορρά.

O Ντομινίκ Κοτάρσκι φέτος μέχρι στιγμής έχει πραγματοποιήσει 38 αναμετρήσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη με τα χρώματα της ομάδας της Θεσσαλονίκης, έχοντας κρατήσει 15 φορές ανέπαφη την εστία του.

Στους εκλεκτούς του Ντάλιτς, βρίσκεται και ο αμυντικός της ΑΕΚ, Ντομαγκόι Βίντα, κάτι απολύτως αναμενόμενο αφού είναι μια σταθερή μονάδα, αποτελώντας βασικό μέλος στις επιτυχίες των της Κροατίας τα τελευταία χρόνια.

Η Κροατία θα πάρει μέρος σε φιλικό τουρνουά στο Άμπου Ντάμπι, εκεί όπου θα παίξει ημιτελικό με την Τυνησία και στον μεγάλο ή μικρό τελικό θα αντιμετωπίσει μία εκ των Αιγύπτου και Νέας Ζηλανδίας.

Here is #Croatia squad for the upcoming W Cup in Abu Dhabi! 🥁 Zlatko Dalić’s men take on Tunisia in the semifinals, and Egypt or New Zealand in the final or the 3rd place playoffs!#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/kePHFfEISX

— HNS (@HNS_CFF) March 4, 2024