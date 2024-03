Μέσω υποκλαπείσας συνομιλίας που είχαν ανώτατοι αξιωματικοί της Πολεμικής Αεροπορίας της Γερμανίας, η Ρωσία ανέδειξε χτες (2/3) το γεγονός ότι οι εν λόγω στρατιωτικοί του κράτος-μέλους του ΝΑΤΟ σχεδίαζαν να καταστρέψουν τη γέφυρα της Κριμαίας, η οποία είναι η μεγαλύτερη γέφυρα που υπάρχει στην ευρωπαϊκή ήπειρο. Θυμίζουμε ότι η αρχαιοελληνική Ταυρίδα επανενώθηκε με τη Ρωσία το 2014, ύστερα από δημοψήφισμα που διεξήχθη στην ιστορική αυτή χερσόνησο.

Είτε το εν λόγω σχέδιο εκπονείτο εν γνώσει της πολιτικής ηγεσίας της Γερμανίας και του αρχηγού των Ενόπλων Δυνάμεων της χώρας είτε όχι, το γεγονός έχει τοποθετήσει στο επίκεντρο της προσοχής τον καγκελάριο Όλαφ Σολτς, εγείροντας ερωτήματα για τον ρόλο που έχει διαδραματίσει παρασκηνιακά στον πόλεμο που μαίνεται στην Ουκρανία. Το προσκήνιο επανέρχονται ερωτήματα όπως από ποιον τελικά έγιναν τα δυο ισχυρά πλήγματα που δέχτηκε η γέφυρα στις 17 Ιουλίου 2023 ή από ποιον έγιναν τα σαμποτάζ στους αγωγούς φυσικού αερίου Nord Stream.

Με την αναδημοσίευση των συνομιλιών, η Ρωσία είπε στην Γερμανία «ξέρω τι ετοιμάζεις», την έβαλε σε βαθιά ενδοκυβερνητική περιδίνηση και την αφόπλισε από περαιτέρω επιθετικές κινήσεις. Σήμερα, θέλοντας να διασκεδάσει τις εντυπώσεις, η γερμανική πλευρά επιτέθηκε στη Ρωσία κατηγορώντας την για πόλεμο πληροφοριών. Ειδικότερα, ο Γερμανός υπουργός Άμυνας Μπόρις Πιστόριους δήλωσε ότι η Ρωσία διεξάγει έναν πόλεμο πληροφοριών με στόχο την πρόκληση διαιρέσεων στο εσωτερικό της Γερμανίας.

Με άλλα λόγια, επιχειρώντας να στέψει τη σκέψη μακριά από την ουσία της υπόθεσης, το Βερολίνο στέκεται στο γεγονός ότι η Μόσχα αναπαρήγαγε προϊόν υποκλοπής. Μοιραία, ωστόσο, η αποκάλυψη σχεδίου αμεσότατης εμπλοκής κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ στον πόλεμο αποτελεί «πολύ σοβαρό ζήτημα», όπως δήλωσε χτες ο ίδιος ο Σολτς, γνωρίζοντας ότι θα διόγκωνε αρνητικές για τον ίδιο υποψίες εάν έσπευδε να υποβαθμίζει το θέμα. Δήλωσε, δε, ότι θα διερευνήσει την υπόθεση και ότι θα δώσει απαντήσεις. Το ηχητικό ντοκουμέντο που δημοσιοποιήθηκε, άλλωστε, όπως τελικά αποδείχτηκε, δεν είναι προϊόν υποκλοπής την οποία διέπραξε η Ρωσία. Συγκεκριμένα, το επίμαχο υλικό το είχε στα χέρια της η αρχισυντάκτρια του RT, Μαργαρίτα Σιμονιάν, το δημοσιοποίησε η ίδια, και στη συνέχεια το ανέδειξε η Μόσχα.

Από την πλευρά της, η Ρωσία απαιτεί να δοθούν αμέσως οι απαντήσεις που έταξε ο Σολτς. Η εκπρόσωπος του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών, Μαρία Ζαχάροβα, επεσήμανε ότι τα σχόλια των γερμανικών κυβερνητικών οργάνων σχετικά με τη σκανδαλώδη ηχογράφηση δεν προήλθαν ούτε από τους επίσημους εκπροσώπους τους ούτε ως δελτία Τύπου, αλλά ως δημοσιεύματα των μέσων ενημέρωσης που επικαλούνταν ανώνυμες πηγές και ήταν «τερατωδώς πολύπλευρα».

«Νομίζω ότι οι Γερμανοί έχουν τώρα μια μοναδική ευκαιρία να σωθούν, να τραβήξουν αυτό το σχοινί και να κάνουν τις επίσημες Αρχές να μιλήσουν άμεσα για το τι συμβαίνει στη Γερμανία, για το τι αφορά αυτή η συζήτηση και για το ποιος ηγείται της χώρας και πού», δήλωσε η διπλωμάτης.

Η Ζαχάροβα τόνισε ότι οι αποσπασματικές αντιδράσεις των γερμανικών Αρχών δείχνουν την έλλειψη ενιαίας εξουσίας στη χώρα. «Οι ελίτ, οι Αρχές και ο λαός δεν έχουν ούτε ευθύνη ο ένας μπροστά στον άλλο ούτε ανατροφοδότηση. Αυτό είναι μια ανοιχτή απόδειξη ότι δεν υπάρχει δημοκρατία», πρόσθεσε η ίδια.

«Υπάρχει μια δύναμη μέσα στο κρατικό σώμα της Γερμανίας, η οποία είναι αόρατη (και άγνωστη) για έναν Γερμανό ψηφοφόρο και δεν σχετίζεται με το εκλογικό σύστημα, και η οποία κυβερνά πλέον στη Γερμανία. Οι Γερμανοί γράφουν για schattenstaat – «βαθύ κράτος». Αλλά όλο το υλικό σχετικά με το θέμα αυτό πεσιμιστικοποιείται, διαγράφεται και λογοκρίνεται, ενώ οι συγγραφείς χαρακτηρίζονται θεωρητικοί συνωμοσίας».

