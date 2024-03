Γερμανοί στρατιωτικοί σχεδίαζαν να καταστρέψουν τη γέφυρα της Κριμαίας - Διέρρευσαν οι συνομιλίες τους

Η Ρωσία υπέκλεψε και σήμερα (2/3) δημοσιοποίησε συνομιλία υψηλόβαθμων αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας της Γερμανίας, στην οποία ακούγονται να σχεδιάζουν την καταστροφή της γέφυρας της Κριμαίας.

Η Γερμανία δεν διέψευσε το γεγονός, και μάλιστα το Υπουργείο Άμυνας της χώρας επιβεβαίωσε ότι υπεκλάπη συνομιλία υψηλόβαθμων αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας. Ο καγκελάριος Όλαφ Σόλτς είναι σε δύσκολη θέση. Εάν αποδειχθεί ότι γνώριζε, τότε θα μιλάμε γι’ αποκάλυψη αμεσότατης εμπλοκής κράτους-μέλους του ΝΑΤΟ στον πόλεμο. Εάν αποδειχθεί το αντίθετο, δηλαδή ότι δεν είχε ιδέα, ναι μεν δεν θα είναι τόσο βαρύ για τον ίδιο αλλά και πάλι δεν θα είναι ό,τι καλύτερο για την εικόνα του.

Ώρες μετά από τη δημοσιοποίηση της συνομιλίας, ο ίδιος υποσχέθηκε ότι θα ξεκαθαριστεί γρήγορα το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί μετά τη δημοσιοποίηση από τη Ρωσία συνομιλίας αξιωματικών της γερμανικής Πολεμικής Αεροπορίας, οι οποίοι συζητούν την υποστήριξη στην Ουκρανία.

Μιλώντας στο περιθώριο επίσκεψής του στο Βατικανό, ο καγκελάριος Σολτς έκανε λόγο για «πολύ σοβαρό ζήτημα». Η συνομιλία ανάμεσα στους Γερμανούς αμυντικούς αξιωματούχους δημοσιοποιήθηκε χθες, Παρασκευή, από την επικεφαλής του ρωσικού κρατικού τηλεοπτικού δικτύου RT Μαργκαρίτα Σιμονιάν.

🇩🇪🇷🇺 | German military officials caught on tape strategizing an attack on Crimea bridge, citing its critical military and political significance.

