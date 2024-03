Φονικές ρωσικές επιθέσεις στο Χάρκοβο και στην Οδησσό

Τουλάχιστον δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν στη διάρκεια της νύχτας σήμερα Σάββατο στην Ουκρανία σε επιθέσεις ρωσικών drones στο Χάρκοβο και την Οδησσό, σύμφωνα με τις ουκρανικές αρχές (φωτογραφία, επάνω, από το Χ).

Ενας νεαρός άνδρας σκοτώθηκε και άλλοι άνθρωποι, ανάμεσά τους ένα τρίχρονο παιδί, τραυματίστηκαν όταν ρωσικό drone έπληξε πολυκατοικία στην Οδησσό.

«Το τρίχρονο παιδί φέρει τραύματα στη γάμπα και βρίσκεται υπό ιατρική παρακολούθηση», δήλωσε ο Ολεχ Κιπέρ, κυβερνήτης της περιφέρειας της Οδησσού, προσθέτοντας ότι από την επίθεση τραυματίστηκαν και έξι ενήλικες.

Ενα σπίτι επλήγη από drone στο χωριό Βελίκιι Μπουρλκούκ, το οποίο βρίσκεται περίπου 100 χιλιόμετρα από το Χάρκοβο, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει πυρκαγιά. Το πτώμα ενός 76χρονου άνδρα ανασύρθηκε από τα ερείπια, σύμφωνα με την αστυνομία.

«Το σπίτι καταστράφηκε εντελώς. Αστυνομικοί απομάκρυναν μία ηλικιωμένη γυναίκα από γειτονικό σπίτι», διευκρίνισε η ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τις αρχές της πόλης του Χαρκόβου, drones προκάλεσαν ζημιές σε πολλά οχήματα και κτίρια κατοικιών, αλλά δεν υπάρχουν αναφορές για άλλα θύματα.

Οι επιθέσεις αυτές σημειώθηκαν την ώρα που στις επαρχίες της ανατολικής Ουκρανίας είχαν ηχήσει οι σειρήνες προειδοποίησης για αεροπορικές επιθέσεις, καθώς drones Shahed έγιναν αντιληπτά να πλησιάζουν.

Russians terorists hit a residential area in Kharkiv and a private house in the village of Velikiy Burluk! The owner of the house (76 years old) was found dead under the rubble. May Russia and it’s supporters b in h£ll! #RussiaIsANaziState @IntlCrimCourt pic.twitter.com/chUXGhTEze

— Clown (@DanaSLJL) March 2, 2024