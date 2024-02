Αγωνιώδεις προσπάθειες διάσωσης του RUBYMAR πριν βουλιάξει (βίντεο)

Οι Χούθι λένε πως το πλοίο θα μπορούσε να ρυμουλκηθεί εάν μπει ανθρωπιστική βοήθεια στην Γάζα. Οι Χούθι ή Ανσάρ Αλλάχ της Υεμένης έθεσαν τους όρους για τη διάσωση ενός κατεστραμμένου φορτηγού πλοίου που έχει διαρρεύσει πετρέλαιο στην Ερυθρά Θάλασσα.

Το πλοίο Rubymar κατασκευής 1997 με τονάζ 32.200 τόνωνμ υπέστη ζημιές σε επίθεση των Χούθι στις 19 Φεβρουαρίου, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει να μισοβυθιστεί και να αναγκαστεί το πλήρωμα να απομακρυνθεί. Το περιστατικό προκάλεσε σημαντικές ζημιές στο πλοίο και μια κηλίδα καυσίμων μήκους 29 χιλιομέτρων, ανέφερε η Κεντρική Διοίκηση του αμερικανικού στρατού (CENTCOM), με το RUBYMAR, σημαίας Μπελίζ και του οποίου ο εγγεγραμμένος ιδιοκτήτης έχει έδρα το Ηνωμένο Βασίλειο, να παίρνει νερό και επικίνδυνη κλίση. Το πλοίο μετέφερε λιπάσματα.

Τώρα ο ηγέτης των Χούθι, Μοχάμεντ Αλί αλ Χούθι, δήλωσε ότι η υποστηριζόμενη από το Ιράν ομάδα θα επιτρέψει να πραγματοποιηθεί επιχείρηση διάσωσης μόνο εάν σταλεί ανθρωπιστική βοήθεια στη Γάζα. «Το βυθιζόμενο βρετανικό πλοίο μπορεί να ανελκυσθεί με αντάλλαγμα την παράδοση οχημάτων βοήθειας στη Γάζα», δήλωσε ο Αλ Χούθι στο X.

Προειδοποίηση πλοήγησης προς άλλα πλοία στην περιοχή αναφέρει ότι το RUBYMAR είναι μη επανδρωμένο και παρασύρεται. Η προειδοποίηση αναφέρει επίσης ότι δεν είναι φωτισμένο. Η ιδιοκτήτρια εταιρεία του πλοίου Blue Fleet Group δήλωσε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ προσφέρθηκε να βοηθήσει στη ρυμούλκηση του πλοίου στο πλησιέστερο λιμάνι που θα το δεχόταν, αλλά πρόσθεσε ότι οι διαπραγματεύσεις συνεχίζονται.

Τα 24 μέλη του πληρώματος αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το πλοίο την ημέρα της επίθεσης. Το πλήρωμα προερχόταν από τη Συρία, την Αίγυπτο, την Ινδία και τις Φιλιππίνες. Διασώθηκαν από τη λιμενική αρχή του Τζιμπουτί. Την επομένη της επίθεσης, ο εκπρόσωπος των Χούτι, Γιαχία Σαρί, είχε δηλώσει ότι το RUBYMAR είχε βυθιστεί εντελώς, αλλά η πληροφορία αυτή αποδείχθηκε ανακριβής.

Πηγές ανέφεραν στο TradeWinds την περασμένη εβδομάδα ότι η διάσωση του μισοβυθισμένου πλοίου ήταν μια επιλογή στο τραπέζι, αν και δεν ήταν καθόλου σαφές αν αυτό θα ήταν πραγματικά εφικτό, δεδομένων των κινδύνων ασφαλείας στην περιοχή και της κατάστασης του πλοίου. Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο θα μπορούσε να ρυμουλκηθεί στο κοντινό Τζιμπουτί, το οποίο έχει τα ναυπηγεία να το επιδιορθώσουν και είναι σε κοντινή απόσταση.

❗🚨⚠️⚡#BREAKING – NEW 🛳️⚡⚠️The first video of the British bulk carrier M/V Rubymar which sunk near Aden, off the coast of Yemen, after Houthi carried out an missile attack on the ship pic.twitter.com/8t7Rsj3cq8

