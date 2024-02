Οι δυνάμεις των ΗΠΑ και της Βρετανίας έπληξαν στόχους των δυνάμεων των Χούθι στην Υεμένη, όπως ανακοίνωσαν Αμερικανοί αξιωματούχοι, συνεχίζοντας τη στρατιωτική δράση κατά των ανταρτών που υποστηρίζονται από το Ιράν και εξακολουθούν να επιτίθενται κατά πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα σε ένδειξη αλληλεγγύης στις επιθέσεις του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με κοινή ανακοίνωση των χωρών που είτε έλαβαν μέρος στην επιχείρηση, είτε παρείχαν υποστήριξη, επλήγησαν 18 στόχοι των δυνάμεων των Χούθι σε 8 περιοχές της Υεμένης. Οι στόχοι περιλάμβαναν υπόγεια οπλικά συστήματα και αποθήκες πυραύλων, συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ραντάρ και ένα ελικόπτερο.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), σε ανάρτησή της στο Χ αναφέρει ότι οι αμερικανικές και βρετανικές δυνάμεις με την υποστήριξη της Αυστραλίας, του Μπαχρέιν, του Καναδά, της Δανίας, των Κάτω Χωρών και της Νέας Ζηλανδίας, έχουν πλήξει 18 στόχους.

«Αυτά τα πλήγματα από αυτόν τον πολυμερή συνασπισμό στόχευσαν περιοχές που χρησιμοποιούν οι Χούθι για να επιτίθενται σε διεθνή εμπορικά και ναυτικά πλοία στην περιοχή», ανέφερε η CENTCOM σε ανάρτηση στο X.

«Τα πλήγματα αυτά αποσκοπούν στην υποβάθμιση της ικανότητας των Χούθι και στη διακοπή των συνεχιζόμενων απερίσκεπτων και παράνομων επιθέσεών τους κατά διεθνών εμπορικών πλοίων και πλοίων των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ερυθρά Θάλασσα, στο στενό Μπαμπ ελ Μαντέμπ και στον Κόλπο του Άντεν. Στόχος αυτής της πολυεθνικής προσπάθειας είναι να υπερασπιστούμε τους εαυτούς μας, τους εταίρους μας και τους συμμάχους μας στην περιοχή και να αποκαταστήσουμε την ελευθερία της ναυσιπλοΐας καταστρέφοντας τις δυνατότητες των Χούθι που χρησιμοποιούνται για να απειλήσουν τις δυνάμεις των ΗΠΑ και των εταίρων τους στην Ερυθρά Θάλασσα και τις γύρω υδάτινες οδούς», καταλήγει η ανακοίνωση.

On Feb. 24, at approximately 11:50 p.m. (Sanaa Yemen time), U.S. Central Command forces alongside UK Armed Forces, and with support from Australia, Bahrain, Canada, Denmark, the Netherlands, and New Zealand, conducted strikes… pic.twitter.com/hAQ8Ftkihp

Νωρίτερα, το μέσο ενημέρωσης Al-Masirah που συνδέεται με τους Χούθι δήλωσε ότι οι δυνάμεις των ΗΠΑ και του Ηνωμένου Βασιλείου πραγματοποίησαν τρεις επιδρομές στην πρωτεύουσα Σαναά.

Οι αντάρτες Χούθι της Υεμένης θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν αντίποινα για τις επιθέσεις τους κατά της ναυτιλίας στην Ερυθρά Θάλασσα και τα γύρω ύδατα, δήλωσε ο επικεφαλής του Πενταγώνου Λόιντ Όστιν μετά τις κοινές επιθέσεις ΗΠΑ-Ηνωμένου Βασιλείου.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα διστάσουν να αναλάβουν δράση, όπως απαιτείται, για να υπερασπιστούν ζωές και την ελεύθερη ροή του εμπορίου σε μία από τις πιο κρίσιμες υδάτινες οδούς του κόσμου», αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Όστιν.

«Θα συνεχίσουμε να καθιστούμε σαφές στους Χούθι ότι θα υποστούν τις συνέπειες εάν δεν σταματήσουν τις παράνομες επιθέσεις τους, οι οποίες βλάπτουν τις οικονομίες της Μέσης Ανατολής, προκαλούν περιβαλλοντικές ζημιές και διαταράσσουν την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας στην Υεμένη και σε άλλες χώρες».

Νωρίτερα Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), του αμερικανικού στρατού αναφέρει ότι το πλοίο της USS Mason κατέρριψε έναν βαλλιστικό πύραυλο κατά πλοίων που εκτοξεύθηκε από περιοχές που ελέγχονται από τους Χούθι στην Υεμένη και ο οποίος είχε πιθανότατα στόχο ένα δεξαμενόπλοιο καυσίμων.

Feb. 24 Red Sea Update

On Feb. 24 at 5 p.m. (Sanaa time), USS Mason (DDG 87) shot down one Anti-Ship Ballistic Missile (ASBM) launched into the Gulf of Aden from Iranian-backed Houthi controlled areas of Yemen. The missile was likely targeting MV Torm Thor, a U.S.-Flagged,… pic.twitter.com/9Bm80Y6qKK

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 24, 2024