Ο υπ. Άμυνας των Χούθι υποστηρίζει πως σχεδιάστηκε μια νέα de facto εξίσωση στην περιοχή

Η θαλάσσια ασφάλεια στην Ερυθρά Θάλασσα και την Αραβική Θάλασσα έχει πλήρως «αναδιαμορφωθεί» μετά την εξάλειψη της «σιωνιστικής διαβολικότητας» στις εν λόγω θαλάσσιες οδούς, υπογράμμισε ο υπουργός Άμυνας (των Χούθι) στη Σαναά, υποστράτηγος Νάσερ αλ-Αατίφι, κατά τη διάρκεια δήλωσης που έκανε σε ένα στρατιωτικό μάθημα εφέδρων αξιωματικών. Ο υπουργός τόνισε ότι το Πολεμικό Ναυτικό των Ενόπλων Δυνάμεων της Υεμένης σχεδίασε μια νέα de facto εξίσωση στην περιοχή, η οποία «επανέφερε την Ερυθρά και την Αραβική Θάλασσα στην πραγματική τους ταυτότητα που είχε (εξαλειφθεί) από τους Σιωνιστές (τα προηγούμενα χρόνια)».

Ο κορυφαίος αξιωματούχος της άμυνας επιβεβαίωσε ότι στα πλοία που διέρχονται από τις υδάτινες οδούς θα απονέμεται ασφάλεια ναυσιπλοΐας εφόσον δεν συνδέονται με το Ισραήλ και «δεν εξυπηρετούν την ατζέντα του». Τόνισε ότι η Σαναά είναι δεσμευμένη σε «όλες τις διεθνείς συμβάσεις και τα σύμφωνα», δεδομένου ότι δεν θίγουν την κυριαρχία της Υεμένης. Ο αλ-Αατίφι επανέλαβε τις δηλώσεις που εξέδωσαν άλλοι αξιωματούχοι της Υεμένης, οι οποίοι τόνισαν ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Υεμένης θα συνεχίσουν να εξαπολύουν ναυτικές επιχειρήσεις και να στοχεύουν ισραηλινά στρατιωτικά μέσα μέχρι να σταματήσουν οι «σιωνιστικές σφαγές στη Γάζα».

Στο πλαίσιο αυτό, ο υπουργός Άμυνας επισήμανε τον ρόλο των Ηνωμένων Πολιτειών στην υποστήριξη του ισραηλινού καθεστώτος στη γενοκτονία του κατά των Παλαιστινίων. Πρόσθεσε ότι ο παλαιστινιακός λαός «είναι αδελφός μας (καθώς διατηρούμε) γεωγραφικούς, ανθρωπιστικούς και ισλαμικούς δεσμούς μαζί του». «Η Αμερική, το Λονδίνο και το Ισραήλ πρέπει να αναγνωρίσουν ότι η στρατηγική (της αγνόησης της θέσης της Υεμένης κοντά στην Ερυθρά Θάλασσα) και της επιβολής κυριαρχίας στις θάλασσες έχει γίνει απαράδεκτη και ανεπιθύμητη», κατέληξε ο αλ-Αατίφι.

#URGENTE –#YEMEN|

Chief negotiator in Sanaa, Muhammad Abdul Salam:

-We affirm that Yemen adheres to its humanitarian and religious position alongside #Gaza by preventing Israeli ships or those heading to the ports of occupied Palestine, and has every right to respond to

1/2 pic.twitter.com/VAa6UV39IZ

— Bin Ghalib (backup account) (@bgh2_ac3b) February 25, 2024