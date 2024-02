Τουλάχιστον δέκα άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας της φωτιάς που ξέσπασε την Πέμπτη (22/2) σε συγκρότημα κατοικιών στην πόλη Βαλένθια της Ισπανίας, δήλωσε ο δήμαρχος της πόλης. Την ίδια στιγμή, 15 άνθρωποι αγνοούνται.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε γύρω στις 17:30 (τοπική ώρα, 18:30 ώρα Ελλάδος) στον 4ο όροφο του κτήριακού συγκροτήματος και εξαπλώθηκε με απίστευτη ταχύτητα.

«Σαν να ήταν από άχυρο» το κτήριο, είπε χαρακτηριστικά ένας αυτόπτης μάρτυρας στην ισπανική τηλεόραση. «Ο ισχυρός άνεμος ήταν ο κύριος παράγοντας που εξαπλώθηκε η φωτιά», είπε ο ιδιοκτήτης γειτονικού ανθοπωλείου.

Χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών, απεγκλωβίστηκαν αρκετοί ένοικοι.

Fire crews pick through, still smouldering, 14-storey apartment block in Valencia, eastern Spain, day after a blaze ripped through the building killing four people and leaving at least 14 missing pic.twitter.com/AbnTvEwsc1

— TRT World Now (@TRTWorldNow) February 23, 2024