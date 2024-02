Επιστρέφει στην εθνική Γερμανίας ο Τόνι Κρόος (pic)

Ο Τόνι Κρόος πήρε την μεγάλη απόφαση και θα επιστρέψει στην εθνική ομάδα της Γερμανίας, τρία χρόνια μετά την – προσωρινή – απόσυρσή του από το διεθνές ποδόσφαιρο. Ο 34χρονος άσος της Ρεάλ Μαδρίτης ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα μετά το ΕURO του 2021, μετά την ήττα με 2-0 και τον αποκλεισμό στη φάση των «16» από την Αγγλία.

Όμως, πρόσφατα, είχε ξεκινήσει μία συζήτηση στην «Μάνσαφτ» για την ενδεχόμενη επιστροφή του έμπειρου χαφ, με τον ομοσπονδιακό τεχνικό, Γιούλιαν Νάγκελσμαν, να είναι υπέρ σε ένα τέτοια ενδεχόμενο.

Όπως, ενημέρωσε ο ίδιος ο Κρόος, θέλει να ενισχύσει την προσπάθεια της Γερμανίας στο ερχόμενο Euro το οποίο μάλιστα θα διεξαχθεί στα γήπεδα της πατρίδας του το καλοκαίρι του 2024. Μάλιστα, ενδέχεται να δώσει το «παρόν» στους επόμενους φιλικούς αγώνες της εθνικής Γερμανίας, οι οποίοι θα γίνουν στις 23 Μαρτίου στο Παρίσι με τη Γαλλία και στις 26 Μαρτίου στη Φρανκφούρτη με την Ολλανδία.

Ο Κρόος έχει καταγράψει συνολικά 106 συμμετοχές με το αντιπροσωπευτικό του συγκρότημα κι έχει πανηγυρίσει την κατάκτηση του Μουντιάλ του 2014, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Βραζιλία.

