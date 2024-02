Limited edition βινύλια των AC/DC με αφορμή τα 50 χρόνια του συγκροτήματος

Η θρυλική μπάντα AC/DC που έχει πουλήσει εκατομμύρια αντίτυπα, έκανε την πρώτη της συναυλία στις 31 Δεκεμβρίου 1973 στο Chequers Nightclub στο Σίδνεϊ, Αυστραλία. Τώρα, 50 χρόνια μετά, οι AC/DC έχουν χαροποιήσει τους εκατομμύρια fans τους ανακοινώνοντας την ευρωπαϊκή περιοδεία «Power Up» για το καλοκαίρι του 2024.\

H συλλεκτική έκδοση

Για να τιμήσουν τα 50 χρόνια κυριαρχίας των AC/DC ως η καλύτερη rock and roll μπάντα του κόσμου, η Panik Records/Sony Music με περιφάνεια ανακοινώνει ότι ο κατάλογος τους θα είναι διαθέσιμος σε βινύλια χρυσού χρώματος. Τα limited edition βινύλια συνοδεύονται από ενα print διαστάσεων 12″x12″ από τα 50 χρόνια καλλιτεχνικό έργο των AC/DC, κατάλληλο για κορνίζα.

Το πρώτο κύμα κυκλοφοριών περιλαμβάνει τα ακόλουθα 9 albums

LIVE: Το διπλό live album του 1991 ηχογραφήθηκε στο Donnington Park & Birmingham στο UK, στο Edmonton, στον Καναδά και στη Μόσχα.

WHO MADE WHO: Οι AC/DC συμμετείχαν στο soundtrack της ταινίας του Stephen King Maximum Overdrive” το οποίο είχε τρία ολοκαίνουργια τραγούδια συμπεριλαμβανομένου του ομότιτλου.

DIRTY DEEDS DONE DIRT CHEAP: Αρχικά μη διαθέσιμο στις ΗΠΑ για πέντε χρόνια, ο δίσκος τελικά ανέβηκε στο #3 στον Billboard, πουλώντας πάνω από 6.000.000 αντίτυπα.

HIGH VOLTAGE : Το διεθνές debut της μπάντας περιλαμβάνει τραγούδια από τα δύο πρώτα άλμπουμ τους που έβγαλαν στην Αυστραλία.

FOR THOSE ABOUT TO ROCK (WE SALUTE YOU): Το iconic εξώφυλλο περιλαμβάνει ένα «Twelve-Pound Cannon» από τον 19ο αιώνα. Η μπάντα ακόμα χρησιμοποιεί πυροβόλα στα live της με καταπληκτικό αποτέλεσμα.

POWERAGE: Το κλασικό album του 1976 περιλαμβάνει το single «Rock And Roll Damnation», το πρώτο ευρωπαϊκό hit της μπάντας.

THE RAZORS EDGE: Περιλαμβάνει το mega hit «Thunderstruck», το οποίο έχει πάνω από ένα δισεκατομμύριο προβολές στο YouTube.

HIGHWAY TO HELL – Κυκλοφόρησε το 1980 και ήταν η πρώτη επιτυχία των AC/DC στις ΗΠΑ.

BACK IN BLACK – Περιλαμβάνει τα τραγούδια «You Shook Me All Night Long», «Shoot To Thrill» και ομότιτλο: «καλύτερο σε πωλήσεις στούντιο άλμπουμ όλων των εποχών από μπάντα».