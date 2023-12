Colin Burgess: Πέθανε ο πρώτος ντράμερ των AC/DC – «Rock in Peace»

Ο πρώτος ντράμερ των AC/DC, Colin Burgess, απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών.

Το θρυλικό ροκ συγκρότημα γνωστοποίησε τον θάνατο του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το Σάββατο, γράφοντας: «Με μεγάλη θλίψη μαθαίνουμε ότι ο Colin Burgess έφυγε από τη ζωή. Ήταν ο πρώτος μας ντράμερ και ένας πολύ αξιόλογος μουσικός».

«Ευτυχισμένες αναμνήσεις, rock in peace Colin», ανέφερε το μήνυμα της δημοσίευσης. Το συγκρότημα δεν μοιράστηκε περισσότερες λεπτομέρειες.

«Rest in Power»

Χιλιάδες θαυμαστές πένθησαν για τον ροκά στα σχόλια της δημοσίευσης του συγκροτήματος, μοιράζοντας συγκινητικά μηνύματα που τον ευχαριστούσαν για τη συμβολή του στο αυστραλιανό ροκ συγκρότημα.

«Rest in Power, Colin Burgess. Οι βροντεροί ρυθμοί σου άνοιξαν το δρόμο για τις επόμενες γενιές ροκάδων», σχολίασε ένας θαυμαστής. «Θα σε θυμόμαστε πάντα ως τον παλμό της καρδιάς των πρώτων χρόνων των AC/DC». Ένας άλλος τον χαρακτήρισε «μέλος μιας γενιάς σπουδαίων μουσικών που έδωσαν το εναρκτήριο λάκτισμα στη μουσική βιομηχανία της Αυστραλίας».

Απόλυση λόγω αλκοόλ

Οι AC/DC δημιουργήθηκαν στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας το 1973 και ο Burgess ήταν μέλος της αρχικής σύνθεσης μαζί με τους αδελφούς Malcolm Young και Angus Young, τον μπασίστα Larry Van Kriedt και τον τραγουδιστή Dave Evans, όπως αναφέρει το DRUM! Magazine.

Σύμφωνα με το Billboard, ο Burgess απομακρύνθηκε από το συγκρότημα λόγω υποτιθέμενης εμφάνισης στη σκηνή το 1974 υπό την επήρεια αλκοόλ. Η αποπομπή του ήρθε μόλις τέσσερις μήνες μετά την ένταξη του – και δύο χρόνια πριν το συγκρότημα κυκλοφορήσει το ντεμπούτο άλμπουμ του, High Voltage, στο παγκόσμιο μουσικό κοινό.

Ο Burgess, ωστόσο, έπαιξε ντραμς στο ντεμπούτο single του συγκροτήματος «Can I Sit Next to You, Girl», όπως αναφέρει το Billboard. (Το κομμάτι ηχογραφήθηκε εκ νέου για το δεύτερο άλμπουμ του συγκροτήματος T.N.T. χωρίς τον Burgess).

Μετά την απομάκρυνση του, ο αείμνηστος ντράμερ αντικαταστάθηκε από τον Phil Rudd, αλλά επανασυνδέθηκε με το συγκρότημα για να παίξει σε μια σειρά συναυλιών το 1975, αφού ο Rudd υπέστη τραυματισμό στο χέρι, σύμφωνα με το Billboard.

Προτού συνεργαστεί με τους ροκάδες του «Thunderstruck», ο Burgess έπαιζε ντραμς για ένα άλλο αυστραλιανό συγκρότημα, τους The Masters Apprentices, που σημείωσαν αρκετές επιτυχίες στη δεκαετία του 1960 και στις αρχές της δεκαετίας του 1970, σύμφωνα με το Deadline.

Μετά το πέρασμα του από τους AC/DC, ο Burgess έπαιξε ντραμς σε αρκετά συγκροτήματα, μεταξύ των οποίων οι His Majesty, Good Time Charlie και Dead Singer Band, όπως σημειώνει το Billboard.

Αν και δεν είναι ένα από τα μέλη των AC/DC στο Rock and Roll Hall of Fame (Rudd, Angus, Bon Scott, Brian Johnson και Cliff Williams), ο Burgess συμπεριλήφθηκε στο Hall of Fame της Australian Recording Industry Association για τη συνεισφορά του στους The Masters Apprentices, κατά το Billboard.

