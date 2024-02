H Τζέρι Χάλιγουελ κόβει κάθε σχέση με τις Spice Girls

Η Τζέρι Χάλιγουελ φαίνεται πως δεν έχει πλέον καλές σχέσεις με την Βικτόρια Μπέκαμ. Η 51χρονη σταμάτησε να ακολουθεί τη διάσημη οικογένεια Μπέκαμ στο Instagram, ενώ εξακολουθεί να ακολουθεί και να έχει καλές σχέσεις με δύο άλλα μέλη του συγκροτήματος, την Έμα Μπάντον και τη Mel C.

Με τη Mel B ωστόσο, οι σχέσεις της είναι τόσο παγωμένες όσο και με τη Βικτόρια Μπέκαμ, αφού έχουν σταματήσει εδώ και χρόνια να κάνουν παρέα.

Μια πηγή που μίλησε στη DailyMail, δήλωσε: «Υπήρξαν εκατοντάδες διαμάχες μεταξύ της Τζέρι και της Mel B όλα αυτά τα χρόνια, ιδιαίτερα όταν η Mel άφησε να ξεφύγει ότι αυτή κι η Τζέρι είχαν κοιμηθεί μαζί πριν από μερικά χρόνια».

Μετά το σκάνδαλο που έχει ξεσπάσει γύρω από τον σύζυγό της, Κρίστιαν Χόρνερ, ο οποίος κατηγορείται για ανάρμοστη συμπεριφορά προς συνάδελφό του, η Τζέρι Χάλιγουελ μάλλον περίμενε περισσότερη στήριξη από τη Βικτόρια Μπέκαμ.

«Όλα τα κορίτσια έχουν έρθει κοντά της, αλλά δεν αισθάνεται ικανή να ασχοληθεί μαζί τους. Είναι συντετριμμένη και είναι πιθανό να αισθάνεται ότι οι Μπέκαμ θα μπορούσαν να της είχαν δώσει περισσότερη δημόσια υποστήριξη», είπε η πηγή.

Geri Horner UNFOLLOWS Victoria and David Beckham after her husband Christian Horner denied allegations of ‘inappropriate behaviour’ towards female colleague https://t.co/O6GUFWAc79 pic.twitter.com/zx37ZQSOnM

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 20, 2024