Με την διαμεσολάβηση του Κατάρ, παραδόθηκαν σε αξιωματούχους του αραβικού κράτους 11 παιδιά ουκρανικής καταγωγής, ώστε να επανενωθούν με τις οικογένειές τους. Πρόκειται για την τρίτη αποστολή διαμεσολάβησης του Κατάρ για παράδωση παιδιών στις ουκρανικές αρχές. Αρκετά από τα παιδιά, ηλικίας μεταξύ δύο και 16 ετών, έχουν ειδικές ιατρικές ανάγκες και χρειάζονται ιατρική βοήθεια, δήλωσαν τη Δευτέρα αξιωματούχοι του Κατάρ. Το Κατάρ διαμεσολαβεί σε όλο τον κόσμο για την απελευθέρση αιχμαλώτων, κάτι που έχει γίνει έντονα αισθητό στη Γάζα.

Η υφυπουργός Διεθνούς Συνεργασίας του Κατάρ Lolwah Al-Khater ευχαρίστησε τη Ρωσίδα Επίτροπο για τα δικαιώματα των παιδιών Maria Lvova-Belova και τον Ουκρανό Διαμεσολαβητή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων Dmitry Lubinets για τη διευκόλυνση της επιστροφής των παιδιών στην πατρίδα τους.

«Νιώθω θερμή και βαθιά εκτίμηση για τη Maria Lvova-Belova, Επίτροπο για τα δικαιώματα του παιδιού υπό τον Πρόεδρο της Ρωσικής Ομοσπονδίας και τον Dmitry Lubinets, Επίτροπο του ουκρανικού Κοινοβουλίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για τη συνεργασία και την καλή τους θέληση καθ’ όλη τη διάρκεια των αποστολών διαμεσολάβησης και επανένωσης οικογενειών. Η αφοσίωσή τους στη διαδικασία ήταν καθοριστική για την ένωση των παιδιών με τις οικογένειές τους κατά τη διάρκεια αυτών των δύσκολων καιρών», έγραψε η αξιωματούχος του Κατάρ στο X.

Heartfelt and deep appreciation for Maria Lvova-Belova, Commissioner for Children’s Rights under the President of the Russian Federation and @lubinetz, the Ukrainian Parliament Commissioner for Human Rights, for their cooperation and goodwill throughout the mediation and family… https://t.co/FEGUvDELHj pic.twitter.com/yz0ggpwVfZ

— لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) February 19, 2024