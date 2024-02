Αιχμαλωτίστηκαν «αρκετοί» Ουκρανοί στρατιώτες κατά την υποχώρηση από την Αβντίιβκα (βίντεο)

Ο Αλεξάντρ Ταρνάβσκι , διοικητής της Επιχειρησιακής και Στρατηγικής Ομάδας Δυνάμεων (OSGF) της Ταβρίια, ανέφερε ότι η Ουκρανία θα απευθυνθεί σε διεθνείς ανθρωπιστικούς οργανισμούς και ενδιάμεσες χώρες για «έναν ορισμένο αριθμό» Ουκρανών στρατιωτών που αιχμαλωτίστηκαν στην κατεστραμμένη από τον πόλεμο πόλη Αβντιίβκα.

Ο διοικητής πρόσθεσε πως «Καλύπτοντας την οργανωμένη υποχώρηση των μονάδων μας από την Αβντιίβκα, το πυροβολικό της Ταβρίια OSGF χτύπησε σχεδόν σε 400 στόχους».

Η απόσυρση του προσωπικού από την Avdiivka πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με ένα σχέδιο που αναπτύχθηκε λαμβάνοντας υπόψη διάφορα σενάρια και πιθανές αλλαγές στην επιχειρησιακή κατάσταση. «Παρ’ όλα αυτά, στο τελικό στάδιο της επιχείρησης, υπό την πίεση των ανώτερων δυνάμεων του εχθρού, αιχμαλωτίστηκε ορισμένος αριθμός Ουκρανών στρατιωτών». Κάποιοι φέρονται να είναι από την 110η Μηχανοκίνητη Ταξιαρχία.

Sad stories from Ukrainian soldiers from the 110th mechanized brigade, who were sent to die in Avdiivka, but were lucky to surrender

Ο Ταρνάβσκι τόνισε ότι «οι αρμόδιοι ουκρανικοί θεσμοί θα απευθυνθούν σε διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις και ενδιάμεσες χώρες για να διασφαλίσουν ότι οι Ρώσοι θα μεταχειρίζονται ανθρώπινα τους αιχμαλώτους πολέμου». Σημειώνεται πως στην πρώτη γραμμή οι Ουκρανοί στρατιώτες παρουσίαζαν μεγάλη έλλειψη πυρομαχικών.

Μια ημέρα νωρίτερα, ο Ταρνάβσκι ανέφερε ότι «αρκετοί στρατιώτες» είχαν αιχμαλωτιστεί. Μετά από μήνες εντατικών μαχών, ο αρχιστράτηγος Αλεξάντρ Σύρσκι ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα την απόφαση να αποσύρει τα στρατεύματα από την Αβντιίβκα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι η απόφαση ελήφθη για να «σωθούν οι ζωές των ανθρώπων».

Τα σημάδια της αποχώρησης εμφανίστηκαν αρχικά την Πέμπτη, όταν ο σύμβουλος επικοινωνίας εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ Τζον Κίρμπι δήλωσε ότι η κατάσταση στην Αβντιίβκα είναι κρίσιμη και «προειδοποίησε ότι η πόλη μπορεί να περιέλθει υπό ρωσικό έλεγχο λόγω της έλλειψης πυρομαχικών στην Ουκρανία». Ένας από τους λοχαγούς του Τάγματος Αζόφ ήταν ανάμεσα στους νεκρούς (ή δολοφονημένους μιας και ήταν δεμένος σε καρέκλα) Ουκρανούς, με τους Ρώσους το αναγάγουν σε κύριο θέμα στα κοινωνικά δίκτυα.

