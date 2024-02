Έρχεται νέα συνεργασία της Lady Gaga με τη Beyoncé 14 χρόνια μετά το «Telephone»;

Από τη στιγμή που η Queen Bey κυκλοφόρησε το νέο της single «Texas Hold ‘Em» κατά τη διάρκεια του SuperBowl, το ίντερνετ έχει κατακλυστεί από θεωρίες σχετικά με το τι θα φέρει το Renaissance Act II.

Ανάμεσα στα νέα της κομμάτια «Texas Hold ‘E»’ και «16 Carriages», και την γκαρνταρόμπα της γεμάτη καουμπόικα καπέλα, οι θαυμαστές της έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα ότι το επόμενο άλμπουμ της Beyoncé θα είναι country.

«Χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας»

Μερικοί θαυμαστές άρχισαν να αναρωτιούνται αν αυτό θα μπορούσε να σημαίνει ότι η νέα κολλητή της Beyoncé, η Τέιλορ Σουίφτ, θα μπορούσε να συμπεριληφθεί στο άλμπουμ.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά από το TMZ την Τρίτη (13 Φεβρουαρίου), ο παραγωγός του άλμπουμ Killah B είπε: «Το μόνο που μπορώ να πω είναι ότι πρόκειται να σοκάρει όλο τον κόσμο. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να σας πω, χρησιμοποιήστε τη φαντασία σας για να το ερμηνεύσετε αυτό».

Παρόλο που ένα κομμάτι Beyoncé/Τέιλορ Σουίφτ θα ήταν σίγουρα εξαιρετικό, το Beyhive φαίνεται να ασχολείται περισσότερο με μια νέα θεωρία που λέει ότι η Beyoncé μπορεί να έχει ζητήσει τη συμμετοχή της Lady Gaga στο νέο της άλμπουμ.

THE DATE IN THE TELEPHONE MUSIC VIDEO WAS FEB 11TH. TODAY IS FEB 11TH. BEYONCÉ & GAGA ARE BOTH IN VEGAS. HOLD AWWNNN😭😭😭😭😭 pic.twitter.com/RKiQ7ViQkO — 𝗱𝗮𝗻𝗻𝘆🫧💚 (@beyoncegarden) February 11, 2024

Είναι καθ’ οδόν;

Τα δύο ποπ είδωλα έχουν ήδη δύο κοινά τραγούδια: το extended remix του «Video Phone» της Beyoncé, και το καταξιωμένο από τους κριτικούς hit «Telephone», τα οποία κυκλοφόρησαν το 2009.

Το «Τelephone» δεν ήταν μόνο κοσμοϊστορικό όσον αφορά στην ποπ, αλλά και το βίντεο κλιπ του έγινε cult.

Θα μπορούσαν αυτές οι θεωρίες να έχουν σχέση με την πραγματικότητα, ή μήπως οι θαυμαστές της Gaga και της Beyoncé τρέφουν τις δικές τους αυταπάτες;

Στο εννιάλεπτο βίντεο, το οποίο αποτελεί συνέχεια του μουσικού βίντεο «Paparazzi», η Beyoncé βγάζει την Gaga με εγγύηση από τη φυλακή, για να βρεθούν και πάλι σε φυγή από την αστυνομία.

Το βίντεο του 2010 τελείωνε με ένα κείμενο που έγραφε: «To Be Continued…», αλλά 14 χρόνια μετά, δεν έχουμε ακόμα φτάσει στη συνέχεια.

Τώρα, τόσο η Beyhive όσο και τα Little Monsters είναι βέβαιοι ότι το δεύτερο μέρος που περίμεναν χρόνια μπορεί τελικά να είναι καθ’ οδόν.

Η θεωρία των θαυμαστών έχει ως εξής: στο κινηματογραφικό σύμπαν της Lady Gaga, η τραγουδίστρια του «Paparazzi» «συνελήφθη» για τη δηλητηρίαση του φίλου της (τον οποίο υποδύεται ο Alexander Skarsgard) στις 11 Φεβρουαρίου 2010 – μια ημερομηνία που οι θαυμαστές βλέπουν στην αρχή του βίντεο κλιπ «Telephone».

beyoncé new vid looking like where telephone ended gaga singing something about holding ‘em in texas in poker face beyonce new song called texas hold ‘em this is how i get my telephone pt2 pic.twitter.com/wqPhhEYeFv — kaylee (@sandraohisgod) February 12, 2024

29 Μαρτίου: Tα αποκαλυπτήρια

Την ίδια ακριβώς ημερομηνία, 14 χρόνια αργότερα, η Beyoncé ανακοίνωσε ότι έρχεται το Renaissance Act II.

Η ανακοίνωση της Beyoncé πλαισιώθηκε από ένα σύντομο κλιπ με την Beyoncé να οδηγεί μέσα σε σκονισμένους δρόμους με ένα ταξί με προσαρμοσμένη πινακίδα στο Τέξας που έγραφε «Hold-Em».

Φυσικά, το τραγούδι της Beyoncé αναφέρεται στο περίφημο παιχνίδι πόκερ Texas Hold ‘Em, αλλά οι θαυμαστές της Gaga δεν θα μπορούσαν να μην παρατηρήσουν ότι αυτό ακούγεται πάρα πολύ σαν τον στίχο του «Poker Face»: «I wanna hold ’em like they do in Texas».

Θα μπορούσαν αυτές οι θεωρίες να έχουν σχέση με την πραγματικότητα, ή μήπως οι θαυμαστές της Gaga και της Beyoncé τρέφουν τις δικές τους αυταπάτες; Θα πρέπει απλά να περιμένουμε μέχρι τις 29 Μαρτίου, όταν η Bey κυκλοφορήσει το Act II.

*Με πληροφορίες από Pink News | Kεντρική φωτογραφία θέματος: Interscope Records