Απίστευτα στατιστικό: Ο Εμπαπέ έχει περισσότερα γκολ/ασίστ από ότι ματς στο Champions League (vids+pic)

Με τον Κιλιάν Εμπαπέ να βάζει τη σφραγίδα του σε ένα ακόμα παιχνίδι της στη φετινή σεζόν, η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε εντός έδρας της Ρεάλ Σοσιεδάδ με 2-0 για τη φάση των «16» του Champions League και έβαλε τις βάσεις για την πρόκριση στα προημιτελικά.

Ο Γάλλος σούπερ σταρ στο 58ο λεπτό της αναμέτρησης πετάχτηκε στην πλάτη της άμυνας της Ρεάλ Σοσιεδάδ και με εντυπωσιακό τρόπο έσπρωξε την μπάλα στα δίχτυα για το 1-0 της Παρί Σεν Ζερμέν. Ένα γκολ με το οποίο άνοιξε το δρόμο για τη νίκη της γαλλικής ομάδας.

Αυτό ήταν το 4ο γκολ του Κιλιάν Εμπαπέ σε 7 παιχνίδια στο φετινό Champions League, αλλά και το 31ο γκολ σε 30 αναμετρήσεις που έχει αγωνιστεί μέχρι τώρα ο 25χρονος επιθετικός σε Γαλλία και Ευρώπη. Εκτός από τα τέσσερα ευρωπαϊκά, έχει επίσης 20 τέρματα στη Ligue 1 (19 ματς), 6 στο Κύπελλο (3 ματς) και ένα στο Trophee des Champions (1 ματς).

Αυτό, όμως, που είναι πιο εντυπωσιακό από όλα για τον Κιλιάν Εμπαπέ είναι ότι έχει περισσότερα γκολ/ασίστ από ότι ματς στο Champions League. Με το τέρμα που πέτυχε απέναντι στην Ρεάλ Σοσιεδάδ έφτασε τα 44 γκολ καριέρας στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση, στην οποία έχει επίσης 26 ασίστ σε συνολικά 68 παιχνίδια. Εχει δηλαδή 70 γκολ/ασίστ σε 68 αναμετρήσεις στο Champions League. Ένα εντυπωσιακό νούμερο για τον Γάλλο, που ηγείται και φέτος της Παρί.

🔴🔵 44 goals, 26 assists in 68 games for Kylian Mbappé in Champions League.

Insane. ✨🇫🇷 pic.twitter.com/fORystVXxQ

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 14, 2024