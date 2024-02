Η Μίλαν είχε αποφασίσει το καλοκαίρι του 2022 να βγάλει από τα ταμεία της περίπου 32.000.000 ευρώ (+3.000.000 μπόνους) για να κάνει δικό της έναν άγνωστο 21χρονο από το Βέλγιο, ο οποίος όμως θεωρούνταν ένα από τα μεγάλα «διαμάντια» του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Οι «ροσονέρι» δεν δίστασαν με τον Πάολο Μαλντίνι στη θέση του τεχνικού διευθυντή τότε να κάνουν την οικονομική υπέρβαση και να φέρουν στο Μιλάνο τον Σαρλ Ντε Κετελάρε, που με βάση τους σκάουτερ, αλλά και τη σεζόν που έκανε στην Κλαμπ Μπριζ είναι ένας ποδοσφαιριστής που θα αφήσει εποχή στο βελγικό ποδόσφαιρο.

Η μεταγραφή του στη Μίλαν θεωρήθηκε μια από τις πιο πολυσυζητημένες πέρσι, όμως ο ίδιος ο Ντε Κετελάρε στα 21 του σίγουρα χρειαζόταν χρόνο προσαρμογής σε μια ξένη χώρα και σε ένα εντελώς διαφορετικό περιβάλλον από εκείνο της Κλαμπ Μπριζ.

Η περσινή χρονιά ήταν δύσκολη, όμως μετά από κοινή απόφαση με τη διοίκηση της Μίλαν, ο Ντε Κετελάρε αποφάσισε να δοθεί δανεικός για να βρει ρυθμό και να πάρει παιχνίδια. Ο σκοπός ήταν να μείνει στη Serie A και η Αταλάντα εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία και τον έκανε δικό της, ενώ όρισε ρήτρα αγοράς για το καλοκαίρι του 2024 τα 23.000.000 ευρώ.

Ο Ντε Κετελάρε με την απόφαση να πάει στους «μπεργκαμάσκι», άλλαξε τα πάντα και ουσιαστικά «εκτοξεύτηκε». Αν και αυτό δεν έγινε αμέσως, η Αταλάντα τον περίμενε και τον στηρίζει.

Τον περασμένο Ιούνιο ο Μαλντίνι απολύθηκε από τη Μίλαν και ένας από τους λόγους, όπως είπε μήνες μετά σε συνέντευξή του στη La Repubblica, ήταν και η μεταγραφή του Βέλγου. «Δεν είχαν υπομονή, μου το χρέωσαν σαν μεγάλο λάθος», ήταν τα λόγια του Πάολο. Τον οποίο, τελικά, ο χρόνος μάλλον δικαιώνει, αφού στην Αταλάντα κάνει… παπάδες.

Ο Ντε Κετελάρε ήταν πρωταγωνιστής και στην εκτός έδρας νίκη επί της Τζένοα βάζοντας γκολάρα, με την Αταλάντα να είναι στην 4η θέση της Serie A και να πραγματοποιεί μια εξαιρετική σεζόν. Και ο 22χρονος Βέλγος έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σε αυτό: 6 γκολ και 6 ασίστ στο πρωτάθλημα και συνολικά 27 ματς με 10 γκολ και 7 ασίστ.

Charles de Ketelaere with a phenomenal turn and volley for Atalanta. 😮‍💨

🎥 @Atalanta_BCpic.twitter.com/y07HcAhQ8C

— Football Tekkers (@BallTekkers) February 12, 2024