Ο Γκασπερίνι έφτασε τις 150 νίκες με την Αταλάντα και συνεχίζει να γράφει ιστορία (pic)

H Aταλάντα εντυπωσιάζει και την φετινή σεζόν με τα κατορθώματά της και μάλιστα μετά την χθεσινή νίκη επί της Λάτσιο (3-1), «πάτησε» γερά στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας έχοντας 39 βαθμούς, τρεις περισσότερους από την Μπολόνια.

Βέβαια, η χθεσινή νίκη ήταν πολύ σημαντική και για τον προπονητή των μπεργκαμάσκι, Τζιαν Πιέρο Γκασπερίνι, ο οποίος πέτυχε μια ιδιαίτερη επίδοση. Ο 66χρονος τεχνικός, ο οποίος διανύει τον 8ο χρόνο του στον πάγκο των νερατζούρι κι έχει μεταμορφώσει προς το καλύτερο την ομάδα υπο τις οδηγίες του, έφτασε τις 150 νίκες με την ομάδα του Μπέργκαμο. Μάλιστα, είναι μόλις ο 5ος προπονητής στην ιστορία του Καμπιονάτο που πετυχαίνει τόσες νίκες μόνο με έναν σύλλογο.

Οι άλλοι τέσσερις που βρίσκονται πιο ψηλά από τον Γκασπερίνι στην σχετική λίστα είναι οι Τζιοβάνι Τραπατόνι (213 νίκες) και Μασιμιλιάνο Αλέγκρι με τη Γιουβέντους (200 νίκες), Κάρλο Αντσελότι με Μίλαν (163 νίκες) και Χελένιο Ερέρα με Ίντερ (159 νίκες).

Ο Γκασπερίνι έχει καθίσει στο πάγκο της Αταλάντα συνολικά σε 361 παιχνίδια κι την έχει οδηγήσει 3 φορές στους ομίλους του Champions League και στο τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας το 2019. Φετός, οι μπεργκαμάσκι εκτός από το πρωτάθλημα τα πάνε εξαιρετικά και στις άλλες διοργανώσεις, αφού έχουν προκριθεί στα ημιτελικά του Coppa Italia, ενώ βρίσκεται ήδη στην φάση των «16» του Europa League.

150 – #Gasperini is only the 5th manager to win 150+ matches with a single club in Serie A’s history, after Giovanni Trapattoni (213) and Massimiliano Allegri with Juventus (200), Carlo Ancelotti with AC Milan (163) and Helenio Herrera with Inter (159). Master.#AtalantaLazio pic.twitter.com/vJPZTg0L8U

— OptaPaolo (@OptaPaolo) February 4, 2024