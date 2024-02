Οριστικό: Ο Εμπαπέ φεύγει από την Παρί – Ανοίγει ο δρόμος για τη Ρεάλ

Όλο και πιο κοντά στην Ρεάλ Μαδρίτης ο Κιλιάν Εμπαπέ.

Πιο συγκεκριμένα σύμφωνα με όλα τα μεγάλα ειδησεογραφικά μέσα ο Γάλλος σούπερ σταρ επικοινώνησε το απόγευμα της Πέμπτης (15/2) με τον ισχυρό άνδρα της Παρί Σεν Ζερμέν, Νασέρ Αλ Κελαϊφί και του έκανε γνωστή την απόφαση του να αποχωρήσει το προσεχές καλοκαίρι ως ελεύθερος από την ομάδα του Παρισιού.

Ως ξεκάθαρο φαβορί πλέον φαντάζει φυσικά η Ρεάλ Μαδρίτης, με πολλά δημοσιεύματα να τονίζουν πως υπάρχει αυτοπεποίθηση στην ισπανική πρωτεύουσα για επικείμενη οριστική συμφωνία. Πλέον μένει να δούμε μέσα στο επόμενο διάστημα τι αποφάσεις θα πάρει ο Γάλλος αστέρας και ποιος θα είναι ο επόμενος ποδοσφαιρικός σταθμός του.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι κατά καιρούς έχει γραφτεί το όνομά του τόσο για την Λίβερπουλ όσο και για την Άρσεναλ, με τη Ρεάλ Μαδρίτης, πάντως, να έχει τις περισσότερες πιθανότητες για να αποκτήσει τον Κιλιάν Εμπαπέ.

🚨🚨 BREAKING: Kylian Mbappé has now informed PSG president Nasser Al Khelaifi that he will LEAVE the club as free agent.

The terms of the departure are yet to be fully agreed but he will LEAVE Paris in the summer — Kylian has yet to fulfil his commitments to the club. pic.twitter.com/bD0ji3CTyA

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 15, 2024