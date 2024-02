Ουκρανία: Πλήγματα της Ρωσίας κατά πολιτικών υποδομών στην Ντνίπρο

Ο δήμαρχος της Ντνίπρο Μπόρις Φιλάτοφ ανακοίνωσε μέσω Telegram χθες Δευτέρα το βράδυ ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Ρωσίας έπληξαν πολιτικές υποδομές ενώ ουκρανικά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν πως η ηλεκτροδότηση και η ύδρευση διακόπηκαν σε τομείς της πόλης της κεντρικής Ουκρανίας (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters).

The mayor of Dnipro reported that the Russians are now mass-attacking the civilian infrastructure of the city pic.twitter.com/vp3ZbJQ5dV

Κατά την ουκρανική Πολεμική Αεροπορία, εξαπολύθηκε συνδυασμένη επίθεση με drones και πυραύλους. Η ουκρανική κρατική τηλεόραση Suspilne ανέφερε πως η ηλεκτροδότηση διακόπηκε σε τομείς της Ντνίπρο.

Σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης Dzerkalo Tyzhnya, διακόπηκε επίσης η ύδρευση σε τμήματα της πόλης.

Series of explosions in Dnipro

In some areas, the power went out, the local publications reported.

It is also known that air defense is working. Official information will come later. pic.twitter.com/FG2wj96rkS

— Mila.Alien 🇺🇦 (@mila__alien) February 12, 2024