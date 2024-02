O Μασκ αρνείται ότι προσφέρει διαδικτυακή πρόσβαση τους Ρώσους της Ουκρανίας

Την υπηρεσία Starlink της SpaceX χρησιμοποιούν οι ρωσικές δυνάμεις στις κατεχόμενες ζώνες της Ουκρανίας προκειμένου να εξασφαλίσουν δορυφορικό διαδίκτυο, σύμφωνα με την κύρια υπηρεσία στρατιωτικών πληροφοριών του Κιέβου.

Απαντώντας η εταιρεία του Έλον Μασκ ανέφερε ότι η υπηρεσία δορυφορικού διαδικτύου, την οποία χρησιμοποιούν οι ουκρανικές δυνάμεις, ουδέποτε διατέθηκαν στη Ρωσία.

«Μια σειρά από ψευδείς ειδήσεις υποστηρίζουν ότι η SpaceX πουλά τερματικά Starlink στη Ρωσία. Αυτό είναι κατηγορηματικά ψευδές», έγραψε ο Μασκ στο X (πρώην Twitter)

«Από όσο γνωρίζουμε, κανένα Starlink δεν έχει πωληθεί άμεσα ή έμμεσα στη Ρωσία».

A number of false news reports claim that SpaceX is selling Starlink terminals to Russia.

This is categorically false.

To the best of our knowledge, no Starlinks have been sold directly or indirectly to Russia.

— Elon Musk (@elonmusk) February 11, 2024