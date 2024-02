Σοκαριστικό: 39χρονος προπονητής πέθανε την πρώτη του μέρα στη δουλειά (pic)

Ο Μουνίρ Χαμούντ έφυγε από τη ζωή στα 39 του χρόνια, σε ένα άκρως δυσάρεστο περιστατικό, με τον ίδιο να προδίδεται από την καρδιά του, την πρώτη ημέρα που θα αναλάμβανε προπονητής στην ομάδα της Στρόμσγκοντσετ.

Ο Χαμούντ υπήρξε ποδοσφαιριστής για αρκετά χρόνια στη Νορβηγία και πέρασε το μεγαλύτερο μέρος της καριέρας του στην Στρόμσγκοντσετ, την οποία θα προπονούσε.

Ο ίδιος είχε σταματήσει την καριέρα του το 2019, και πέραν της Στρόμσγκοντσετ είχε φορέσει τη φανέλα των Λιν και Μπόντο Γκλιμτ.

Η είδηση του θανάτου του σόκαρε τόσο την ομάδα, όσο και το ποδόσφαιρο της Νορβηγίας, αφού έγινε εντελώς ξαφνικά.

39-year-old former Moroccan player Mounir Hamoud died today due to cardiac arrest.

The Nador-born midfielder only played for Norwegian youth teams in his career.

