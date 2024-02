Χούθι: Νέα αμερικάνικα πλήγματα στην Υεμένη

Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν σήμερα ότι διεξήγαγαν χθες νέα πλήγματα εναντίον θέσεων των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, οι οποίοι ήταν έτοιμοι, σύμφωνα με την Ουάσιγκτον, να επιτεθούν σε πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Τη 10η Φεβρουαρίου, μεταξύ 16.00 και 17.00 ώρα Σαναά, (οι αμερικανικές δυνάμεις) πραγματοποίησαν με επιτυχία πλήγματα αυτοάμυνας», ανακοίνωσε σε ένα δελτίο τύπου η στρατιωτική διοίκηση των ΗΠΑ για τη Μέση Ανατολή Centcom.

Τα πλήγματα διεξήχθησαν βόρεια της πόλης Χοντέιντα, στη δυτική Υεμένη και στοχοθέτησαν δύο ναυτικά ντρόουν, όπως και τρία κινητά συστήματα πυραύλων κατά πλοίων «που ήταν έτοιμοι να εκτοξευτούν εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσσα», διευκρινίζει το δελτίο τύπου.

