Χούθι: Κήδεψαν 17 μαχητές που σκοτώθηκαν σε αεροπορικές επιδρομές ΗΠΑ και Μ. Βρετανίας

Η πολιτοφυλακή των Χούθι της Υεμένης πραγματοποίησε το Σάββατο κηδεία για τουλάχιστον 17 μαχητές που σκοτώθηκαν κατά τη διάρκεια κοινών αμερικανοβρετανικών αεροπορικών επιδρομών με στόχο τους υποστηριζόμενους από το Ιράν μαχητές, ανέφερε το πρακτορείο ειδήσεων Saba, το οποίο διοικείται από τους Χούθι.

Οι Χούθι έχουν εξαπολύσει κύματα εκρηκτικών drones και πυραύλων εναντίον εμπορικών πλοίων από τις 19 Νοεμβρίου, ως απάντηση, όπως λένε, στις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα, γεγονός που ώθησε τη Βρετανία και τις Ηνωμένες Πολιτείες να ξεκινήσουν αντίποινα τον περασμένο μήνα.

«Αυτά τα εγκλήματα δεν θα αποθαρρύνουν τον λαό της Υεμένης από το να συνεχίσει να υποστηρίζει και να στηρίζει τους αδελφούς του στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε η Saba στην κάλυψη των κηδειών.

Η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM) δήλωσε το Σάββατο ότι οι δυνάμεις της πραγματοποίησαν πλήγματα αυτοάμυνας εναντίον δύο κινητών μη επανδρωμένων σκαφών επιφανείας (USV), τεσσάρων κινητών πυραύλων κρουζ κατά πλοίων και ενός κινητού πυραύλου κρουζ επίθεσης ξηράς (LACM) που ήταν έτοιμα να εξαπολύσουν πλήγματα εναντίον πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

«Η CENTCOM εντόπισε αυτούς τους πυραύλους και τα USVs σε περιοχές της Υεμένης που ελέγχονται από τους Χούτι και αποφάσισε ότι αποτελούν άμεση απειλή για τα πλοία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ και τα εμπορικά πλοία στην περιοχή», αναφέρει σε ανακοίνωσή της. «Αυτές οι ενέργειες θα προστατεύσουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας και θα καταστήσουν τα διεθνή ύδατα ασφαλέστερα και ασφαλέστερα για το Πολεμικό Ναυτικό και τα εμπορικά πλοία των ΗΠΑ».

Εκτός από τις αεροπορικές επιδρομές σε στόχους των Χούθι στην Υεμένη, οι ΗΠΑ και η Βρετανία επανέφεραν την πολιτοφυλακή στον κατάλογο των τρομοκρατικών ομάδων, καθώς η αναταραχή από τον πόλεμο Ισραήλ-Χαμάς εξαπλώνεται στην περιοχή.

Η εκστρατεία των Χούθι έχει διαταράξει τη διεθνή ναυτιλία, αναγκάζοντας ορισμένες εταιρείες να αναστείλουν τις διελεύσεις μέσω της Ερυθράς Θάλασσας και αντ’ αυτού να κάνουν το πολύ μεγαλύτερο και ακριβότερο ταξίδι γύρω από την Αφρική. Οι Χούθι δήλωσαν πως δεν πρόκειται να κάνουν πίσω στην υποστήριξη του Παλαιστινιακού λαού.

Feb. 8 Summary of USCENTCOM Self-Defense Strikes in Yemen

On Feb. 8, between the hours of 5 a.m. – 9 p.m. (Sanaa time), U.S. Central Command (CENTCOM) forces conducted seven self-defense strikes against four Houthi unmanned surface vessels (USV) and seven mobile anti-ship cruise… pic.twitter.com/5qKArWfj7G

— U.S. Central Command (@CENTCOM) February 9, 2024