Κορυφαία τενίστρια ξέσπασε σε κλάματα την ώρα του αγώνα – Η αγκαλιά με την αντίπαλό της (vids+pics)

Συγκλονιστικές στιγμές εκτυλίχθηκαν στη χθεσινή αναμέτρηση της Ονς Τζαμπέρ με την Μπεατρίζ Χάνταντ Μάια για τα προημιτελικά του 500άρι τουρνουά του Άμπου Ντάμπι.

Η Ονς Τζαμπέρ, No.6 στην παγκόσμια κατάταξη της WTA και Νο.2 του ταμπλό στο τουρνουά του Αμπου Ντάμπι, δεν κατάφερε να κρατήσει τα δάκρυά της και ξέσπασε μέσα στο κορτ.

The sun will shine brighter, @Ons_Jabeur ❤️ pic.twitter.com/dPHoj2SZZ1



Μια συναισθηματική «έκρηξη» για την Τυνήσια τενίστρια, η οποία το τελευταίο διάστημα αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στο παιχνίδι της, γεγονός που της προκαλεί εκνευρισμό και απογοήτευση, με αποτέλεσμα να ξεσπάσει σε κλάματα κατά τη διάρκεια του δεύτερου σετ της αναμέτρησης με την Μπεατρίζ Χάνταντ Μάια.

Η Ονς μέσα στο 2024 έχει δώσει τέσσερα παιχνίδια και έχει απολογισμό 2 νίκες και 2 ήττες. Στο Αυστραλιανό Οπεν νίκησε στον πρώτο γύρο απέκλεισε με 2-0 σετ την άσημη Ουκρανή Γιούλια Σταροντούμπτσεβα (6-3, 6-1), αλλά στον δεύτερο ηττήθηκε εύκολα με 6-0, 6-2 από την Μίρα Αντρέεβα. Στο Αμπου Ντάμπι στους «16» νίκησε με 2-0 την Εμμα Ραντουκάνου (6-4, 6-1), αλλά στους «16» ηττήθηκε από την Μπεατρίζ Χάνταντ Μάια με 6-3, 6-4.

Μέτριες έως κακές εμφανίσεις από την Τυνήσια, που συνεχίζει να έχει σκαμπανεβάσματα στην απόδοσή της, ακόμα και κατά τη διάρκεια του ίδιου παιχνιδιού. Από τον περασμένο Σεπτέμβριο και το 250άρι τουρνουά του Νίγκμπο, το οποίο και κατέκτησε κερδίζοντας στον τελικό την Ντιάνα Σνάιντερ με 2-0 σετ, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα στο παιχνίδι της.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, που ολοκληρώθηκε με την Μάια νικήτρια, η Βραζιλιάνα έτρεξε στο φιλέ και αγκάλιασε την Ονς, εκφράζοντας τη στήριξή της και δίνοντας δύναμη στην Τυνήσια τενίστρια. «Όλοι γνωρίζουμε πόσο καλός άνθρωπος είναι η Ονς. Είναι μια πολύ σημαντική προσωπικότητα για το παγκόσμιο τένις. Την σέβομαι απεριόριστα», ανέφερε μεταξύ άλλων η Μπεατρίζ Χάνταντ Μάια στις δηλώσεις της.

Back-to-back Abu Dhabi semifinals for Bia 🤘

Haddad Maia defeats No.2 seed Jabeur and will next face the winner of Kasatkina vs. Cirstea!#MubadalaAbuDhabiOpen pic.twitter.com/NPkWYu5Lng

— wta (@WTA) February 9, 2024