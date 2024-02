Πρίγκιπας Χάρι: Σε ξενοδοχείο και αυτή τη φορά

Ο πρίγκιπας Χάρι έφτασε στο Clarence House και είδε τον πατέρα του μόνο για 45 λεπτά ενώ στη συνέχεια αποχώρησε. Αυτή ήταν η πρώτη φορά που βρέθηκε επί βρετανικού εδάφους μετά από αρκετούς μήνες. Συγκεκριμένα, η τελευταία φορά που ο πρίγκιπας Χάρι πέταξε στο Ηνωμένο Βασίλειο ήταν τον Σεπτέβριο για τα Well Child Awards και έμεινε σε ξενοδοχείο.

Το ίδιο έκανε και τώρα αφού δεν έμεινε σε κάποιο από τα σπίτια του της βασιλικής οικογένειας. Ο Χάρι θα επιστρέψει άμεσα στις ΗΠΑ αρχικά και στη συνέχεια θα μεταβεί στον Καναδά μαζί με την Μέγκαν Μαρκλ.

Τόσο ο πρίγκιπας Χάρι, όσο και ο πρίγκιπας Ουίλιαμ δε φαίνεται να έχουν στα άμεσα σχέδιά τους μια πιθανή συνάντηση, ωστόσο πολλοί ποντάρουν στο γεγονός ότι η ασθένεια του πατέρα τους θα τους φέρει πιο κοντά.

Πάντως άτομο που έχει επαφή και με τους δύο επισημαίνει ότι ο πρίγκιπας Ουίλιαμ επισημαίνει πως έχει άλλες προτεραιότητες αυτή τη στιγμή.

‘Homeless’ Prince Harry ‘spent the night in a hotel’ after just 45 minutes with cancer stricken King Charles https://t.co/pdrTyATOAE pic.twitter.com/zM9xiTGykL

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 7, 2024