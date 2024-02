«No farmers, no food»… δοκιμάζουν την επάρκεια των super market

Οι καταναλωτές σε Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Γαλλία αναζητούν φρέσκα λαχανικά, φρούτα ή γαλακτοκομικά προϊόντα… Τα ράφια όμως των super market αρχίζουν και αδειάζουν γεγονός που αναγκάζει τους πελάτες τους να αποχωρούν με άδεια χέρια.

Το κύμα διαδηλώσεων των αγροτών που εξαπλώθηκε σταδιακά σε πολλές χώρες της Ευρώπης εκδηλώνεται ενάντια στις πολιτικές της ΕΕ, την αύξηση στις τιμές των καυσίμων και των πρώτων υλών, των λιπασμάτων, τη μείωση της τιμής των προϊόντων, της μείωσης των επιδοτήσεων αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία.

Στις Βρυξέλλες, όπου στεγάζονται υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, «ξύπνησε» την 1η Φεβρουαρίου με 1.000 τρακτέρ να την «πολιορκούν». Αγρότες άναψαν φωτιές και εκτόξευσαν πέτρες και άλλα αντικείμενα, ενώ η παρουσία των αστυνομικών δυνάμεων υπήρξε ισχυρή με σκοπό την καταστολή των κινητοποιήσεων. Την ίδια ώρα οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων έφταναν στην έδρα της ΕΕ για την έκτακτη σύνοδο κορυφής.

Η αναταραχή έχει διαταράξει όχι μόνο τη γεωργική παραγωγή αλλά και τον τομέα των μεταφορών που είναι κομβικό για την παράδοση αγαθών. Αποτέλεσμα είναι να σταματήσει η συνολική εφοδιαστική αλυσίδα και να επηρεαστεί η περιφερειακή οικονομία στο σύνολό της.

Με το φυτίλι να έχει πάρει φωτιά και τους αγρότες να υιοθετούν το σύνθημα: «No farmers, no food», μια βόλτα διαδίκτυο και στα social media αρκεί για να δει κανείς αρκετές εικόνες και βίντεο με άδεια ράφια σε Βέλγιο, Λουξεμβούργο και Γαλλία.

Supermarkets in France, Belgium and Luxembourg are starting to understand the meaning of #NoFarmersNoFood, as a result of the massive farmer protests occurring all across Europe.pic.twitter.com/ZN5KrmK4xm

— Wide Awake Media (@wideawake_media) February 4, 2024