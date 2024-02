Η τρανς σούπερ σταρ Laverne Cox εντυπωσιάζει με το κόκκινο μίνι φόρεμα της στα Grammy 2024

Η Laverne Cox, μια πρωτοπόρος τρανς ηθοποιός και ακτιβίστρια που είναι αναμφισβήτητα πιο γνωστή για το ρόλο της ως Sophia Burset στο δράμα «Orange Is The New Black», εμφανίστηκε στην τελετή με ένα κόκκινο μίνι φόρεμα με διακοσμημένες πλαϊνές άκρες.

Το ρούχο της ήταν φτιαγμένο από δύο διαφορετικά υλικά, μεταξύ των οποίων και PVC, και είχε ζώνη στη μέση και ένα λουρί γύρω από τους ώμους της.

«Γνωρίζουμε ότι η σχέση μας σήμαινε τόσα πολλά για τόσους πολλούς ανθρώπους, ειδικά για τα τρανς άτομα, δίνοντάς τους την ελπίδα ότι αυτού του είδους η αγάπη είναι δυνατή και για αυτά»

Τα μαλλιά της ήταν εξίσου «δίχρωμα». Η σταρ κοινοποίησε μια δημοσίευση στο Instagram που ανέφερε ότι χρειάστηκαν πάνω από 24 ώρες για να καταλήξουν τα μαλλιά της στο look που επέλεξε τελικά στο κόκκινο χαλί.

Ποιά είναι η Laverne Cox

Η Laverne Cox είναι τρανς ηθοποιός και υπέρμαχος των LGBTQ+. Είναι περισσότερο γνωστή για το ρόλο της ως Sophia Burset στο Orange is the New Black του Netflix και είναι το πρώτο τρανς άτομο που προτάθηκε για βραβείο Emmy.

Η Cox άνοιξε το δρόμο για το κίνημα για τα δικαιώματα των τρανς, καθώς εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του περιοδικού Time το 2014 σε μια ιστορία με τίτλο The Transgender Tipping Point.

Με καταγωγή από το Μόμπιλ της Αλαμπάμα, η Cox έγραψε επίσης ιστορία, καθώς ήταν το πρώτο ανοιχτά τρανς άτομο που απέκτησε κέρινη φιγούρα στο Madame Tussaud’s και το πρώτο ανοιχτά τρανς άτομο που εμφανίστηκε στο εξώφυλλο του Cosmopolitan.

Η Cox έχει επίσης εμφανιστεί στο The Mindy Project, μια τηλεοπτική μεταφορά του The Rocky Horror Picture Show, στο Dear White People και στο Inventing Anna.

«Η ελπίδα για αγάπη δεν έχει εξασθενήσει»

Η Cox και ο επί χρόνια αγαπημένος της Kyle Draper χώρισαν το 2019, δημοσιεύοντας μια ανακοίνωση στο Instagram που έγραφε: «Μετά από πολλή ψυχική αναζήτηση και δάκρυα και από τους δυο μας, αποφασίσαμε ότι ήρθε η ώρα να τραβήξουμε χωριστούς δρόμους. Γνωρίζουμε ότι η σχέση μας σήμαινε τόσα πολλά για τόσους πολλούς ανθρώπους, ειδικά για τα τρανς άτομα, δίνοντάς τους την ελπίδα ότι αυτού του είδους η αγάπη είναι δυνατή και για αυτά».

«Αυτή η ελπίδα, η ελπίδα για αγάπη δεν έχει εξασθενήσει για μένα μπροστά σε αυτόν τον χωρισμό, αλλά μάλλον έχει δυναμώσει. Η γνώση ότι είμαστε και οι δύο ικανοί να δίνουμε και να παίρνουμε αγάπη με αυτό το επίπεδο καλοσύνης, σεβασμού, εμπιστοσύνης, στοργής, βάθους και έντασης ήταν τόσο θεραπευτική και ζωογόνος και για τους δύο μας», πρόσθεσε.

Έκτοτε, η Cox έχει κρατήσει σε μεγάλο βαθμό την ερωτική της ζωή ιδιωτική. Τον Ιανουάριο του 2021, κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στο The Ellen Show, είπε ότι ήταν «ερωτευμένη ξανά» μετά από «έξι μήνες ραντεβού».

Με την πάροδο των χρόνων, έχει μιλήσει για τον φίλο της μερικές ακόμη φορές – αν και δεν έχει αναφέρει ποτέ το όνομά του – και πρόσφατα επιβεβαίωσε και πάλι το ειδύλλιο.

*Με πληροφορίες από PinkNews | Κεντρική φωτογραφία θέματος: Instagram | eentertainment και lavernecox