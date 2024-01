Ο Άντριου Σκοτ έχει δίκιο – ήρθε η ώρα να καταργηθεί η φράση «ανοιχτά γκέι»

Ο Άντριου Σκοτ είναι ικανός για πολλά πράγματα, αλλά το να δίνει μια ανιαρή συνέντευξη δεν συγκαταλέγεται σε αυτά. Τον περασμένο χρόνο, κατακεραύνωνε έξοχα την τυραννία του όρθιου χειροκροτήματος στο σύγχρονο θέατρο, λέγοντας: «Πιστεύω ακράδαντα ότι αν ο κόσμος δεν έχει όρεξη να σηκωθεί όρθιος, δεν πρέπει να το κάνει».

Πρότεινε ότι «ήρθε η ώρα να το αφήσουμε λίγο στην άκρη»

Τώρα, σε μια από εκείνες τις φιλόξενες συζητήσεις του Hollywood Reporter που πολλαπλασιάζονται κατά τη διάρκεια της περιόδου απονομής των βραβείων, έθεσε υπό αμφισβήτηση ένα μέρος της ξεπερασμένης ρητορικής από μια εποχή που η ομοφυλοφιλία ήταν συνώνυμο της ντροπής.

Αγνοούνταν από τη συζήτηση οι «ανοιχτά ετεροφυλόφιλοι»

Η αφορμή δόθηκε όταν ο συντονιστής Σκοτ Φάινμπεργκ ξεχώρισε τον Σκοτ, ο οποίος πρωταγωνιστεί στο All of Us Strangers του Άντριου Χέι ως σεναριογράφος που επανενώνεται μαγικά με τους γονείς που πέθαναν όταν ήταν 12 ετών, και τον Κόλμαν Ντομίνγκο, ο οποίος υποδύεται τον σύμβουλο του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ, Μπάγιαρντ Ράστιν, στη βιογραφική ταινία του Netflix Rustin, ως «ανοιχτά γκέι ηθοποιούς που παίζουν ανοιχτά γκέι χαρακτήρες που βρίσκονται στο επίκεντρο σημαντικών ταινιών».

Το σχόλιο είχε ως στόχο να ανοίξει μια συζήτηση σχετικά με την εκπροσώπηση, αν και σε κανένα σημείο δεν αναφέρθηκε στους άλλους παρόντες ηθοποιούς (Robert Downey Jr, Paul Giamatti, Mark Ruffalo και Jeffrey Wright) ως «ανοιχτά ετεροφυλόφιλους».

«Θα κάνω μια πρόταση για να απαλλαγούμε από τη φράση «ανοιχτά γκέι», είπε ο Σκοτ, οδηγώντας τη συζήτηση σε μια πιο επιμορφωτική κατεύθυνση. «Είναι μια έκφραση που ακούγεται μόνο στα μέσα ενημέρωσης. Ποτέ δεν είσαι σε ένα πάρτι και λες: «Αυτός είναι ο ανοιχτά γκέι φίλος μου…». Γιατί, αναρωτήθηκε, το «ανοιχτά» συνδέεται πάντα με αυτό το επίθετο; «Δεν λέμε ότι είσαι «ανοιχτά Ιρλανδός».

Δεν λέμε ότι είσαι «ανοιχτά αριστερόχειρας»… Υπάρχει κάτι σε αυτό που είναι λίγο κοντά στο «ξεδιάντροπα». «Είσαι ανοιχτός γι’ αυτό;’ Καταλαβαίνεις τι λέω;» Πρότεινε ότι «ήρθε η ώρα να το αφήσουμε λίγο στην άκρη».

*Πηγή: Guardian | κεντρική φωτογραφία θέματος: All of us strangers | IMDB