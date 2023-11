Ο Άντριου Σκοτ λέει ότι «άνθρωποι της βιομηχανίας» τον ενθάρρυναν να κρατήσει κρυφή τη σεξουαλικότητα του

Ο 47χρονος Σκοτ αποκάλυψε δημόσια ότι είναι γκέι σε συνέντευξη που παραχώρησε το 2013 στην εφημερίδα The Independent.

Μιλώντας στο βρετανικό GQ με αφορμή την εκδήλωση του περιοδικού Men of the Year την επόμενη εβδομάδα, ο Scott δήλωσε: «Με παρότρυναν, άνθρωποι της βιομηχανίας που πραγματικά θαύμαζα και που ήθελαν το καλό μου, να το κρατήσω μυστικό (για τον εαυτό μου). Κατανοώ γιατί έδωσαν αυτή τη συμβουλή, αλλά είμαι επίσης χαρούμενος που τελικά την αψήφησα».

Ο Scott μεγάλωσε στην Ιρλανδία, όπου η ομοφυλοφιλία ήταν παράνομη μέχρι τα 16 του χρόνια, γεγονός που τον έκανε να «τρέμει» τη σεξουαλικότητα του και να θέλει να αγνοήσει αυτή την πλευρά του εαυτού του. Μιλώντας στο βρετανικό GQ, είπε χαρακτηριστικά: «Αυτό που είναι σκληρό μερικές φορές για τα γκέι άτομα είναι ότι δεν βιώνεις αυτό το είδος της εφηβείας όπου λες, «Ω, Θεέ μου, μου αρέσει αυτό το άτομο, του αρέσω κι εγώ;».

Ο Scott θα πρωταγωνιστήσει στο γκέι ρομάντζο All of Us Strangers του Andrew Haigh μαζί με τον αστέρα του Normal People, Paul Mescal.

«Ήταν αληθινά ερωτευμένοι»

Κατά τη διάρκεια ενός πρόσφατου Q&A, ο Haigh είπε ότι ο Scott και ο Mescal, 27 ετών, «ήταν αληθινά ερωτευμένοι» κατά τη διάρκεια μιας κοινής τους ημέρας – γυρισμάτων -. «Μπορούσα να καταλάβω ότι ήταν πραγματικά απορροφημένοι ο ένας με τον άλλον, επειδή με αγνοούσαν εντελώς το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας», είπε.

«Απλά μιλούσαν και έβαζαν τα χέρια τους ο ένας γύρω από τον άλλον. Μπορούσες να καταλάβεις ότι συμπαθούσαν πραγματικά ο ένας τον άλλον», πρόσθεσε. «Και εξακολουθούν να είναι πολύ καλοί φίλοι».

Ο Scott δήλωσε στο GQ ότι βρήκε το All Of Us Strangers λυτρωτικό, καθώς ήταν η ευκαιρία του να επανεξετάσει και να ασχοληθεί με την παιδική του ηλικία.

Είπε: «Ίσως γι’ αυτό (η ταινία) είναι τόσο ευχάριστη και λυτρωτική. Επειδή έπρεπε να βάλω τόσο πολύ από τον δικό μου πόνο σε αυτήν».

«Ευτυχώς, στις μέρες μας οι άνθρωποι δεν θεωρούν ότι το να είσαι γκέι είναι ψεγάδι του χαρακτήρα σου. Αλλά ούτε και αρετή, όπως η ευγένεια. Ή ως ταλέντο, όπως το να παίζεις banjo. Είναι απλά ένα γεγονός. Φυσικά, είναι μέρος της σύνθεσης μου, αλλά δεν θέλω να το εκμεταλλευτώ», δήλωσε ο Scott στην εφημερίδα The Independent το 2013.

Ο Scott αποτελεί εξώφυλλο σε ένα ξεχωριστό τεύχος του βρετανικού GQ και θα είναι το τιμώμενο πρόσωπο στην ετήσια εκδήλωση Men of the Year σε συνεργασία με το Boss, που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 15 Νοεμβρίου.

