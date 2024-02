Ολοκλήρωσε την «κλοπή» του Μπέργκβαλ από την Μπαρτσελόνα η Τότεναμ

Η Τότεναμ απέκτησε τον 18χρονο Σουηδό μέσο Λούκας Μπέργκβαλ από την Τζουργκάρντεν με συμβόλαιο πενταετούς διάρκειας, ανακοίνωσε αργά την Παρασκευή η ομάδα της Premier League.

Οι Σπερς δεν αποκάλυψαν τις οικονομικές λεπτομέρειες, αλλά τα βρετανικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι η συμφωνία αξίζει περίπου 8,5 εκατομμύρια λίρες.

Ο Μπέργκβαλ, ο οποίος συνδέθηκε με μεταγραφή στην ισπανική Μπαρτσελόνα, θα ενταχθεί στους Σπερς την 1η Ιουλίου. Έκλεισε τα 18 την Παρασκευή: «Είναι ένας πολύ καλός σύλλογος με έναν εξαιρετικό προπονητή και μια πραγματικά πεινασμένη, νεανική ομάδα που παίζει καλό ποδόσφαιρο», είπε ο Μπέργκβαλ.

From Sweden to London | Lucas Bergvall’s story so far 🗺️ pic.twitter.com/VRnJaMWGqR

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) February 2, 2024