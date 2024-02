Τέιλορ Σουίφτ: Η ανακοίνωση της Ιαπωνικής πρεσβείας για την τραγουδίστρια

Με μια πρωτόγνωρη ανακοίνωση για τα διπλωματικά δεδομένα, η πρεσβεία της Ιαπωνίας στην Ουάσινγκτον διαβεβαίωσε ότι η Τέιλορ Σουίφτ θα προλάβει να πάει εγκαίρως στο Super Bowl για να δει τον φίλο της να παίζει στον μεγάλο τελικό ,αρκεί η πτήση μετά τη συναυλία της από το Τόκιο να αναχωρήσει εγκαίρως.

Η Σουίφτ έχει προγραμματίσει να δώσει μια sold-out συναυλία στο Τόκιο την ημέρα πριν από το Super Bowl στο πλαίσιο της περιοδείας της Eras. Υπάρχει αλλαγή ώρας 17 ωρών ανάμεσα στο Τόκιο και το Λας Βέγκας, την πόλη που φιλοξενεί το Super Bowl- και η πτήση αναμένεται να διαρκέσει περίπου 12 ώρες, κάνοντας κάποιους να ανησυχούν ότι μπορεί να μην μπορέσει να φτάσει εγκαίρως στον αγώνα.

«Η πρεσβεία της Ιαπωνίας στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι ενήμερη για τις πρόσφατες αναφορές των μέσων ενημέρωσης σχετικά με τα βήματα που θα πρέπει να κάνει η Τέιλορ Σουίφτ για να ταξιδέψει από το Τόκιο μετά τη συναυλία της στις 10 Φεβρουαρίου στο Λας Βέγκας εγκαίρως για να παρακολουθήσει τον αγώνα των Kansas City Chiefs στο Super Bowl LVIII», έγραψε η πρεσβεία στο X.

«Παρά τη 12ωρη πτήση και τη διαφορά ώρας των 17 ωρών, η πρεσβεία μπορεί με σιγουριά να διαβεβαιώσει ότι αν αναχωρήσει από το Τόκιο το βράδυ μετά τη συναυλία της, θα φτάσει άνετα στο Λας Βέγκας πριν αρχίσει το Super Bowl», ανέφερε η πρεσβεία.

🇯🇵 Statement from the Embassy of Japan on Taylor Swift’s Reported Travel from Japan to the United States ✈🏈 Are you ready for it? pic.twitter.com/wFKadehTJk

— Japan Embassy DC🌸 (@JapanEmbDC) February 2, 2024