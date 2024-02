«Η Γαλατάσαραϊ αποδέχθηκε την πρόταση της Μπέτις για τον Μπακαμπού» (pic)

Μόλις λίγους μήνες φαίνεται πως κράτησε η θητεία του Σεντρίκ Μπακαμπού στη Γαλατασαράι καθώς ο επιθετικός από το Κονγκό είναι έτοιμος να φορέσει τη φανέλα της Μπέτις.

Σύμφωνα με δημοσίευμα από το εξωτερικό, οι Τούρκοι έκαναν αποδεκτή την πρόταση ύψους 4,5 εκατ. ευρώ των Ανδαλουσιανών για τον πρώην επιθετικό του Ολυμπιακού ο οποίος θα ανταμώσει ξανά με τον Σωκράτη Παπασταθόπουλο.

Ο Μπακαμπού δεν είχε τον ρόλο που θα ήθελε στη Γαλατά και σε 16 συμμετοχές (κυρίως ως αλλαγή) σε όλες τις διοργανώσεις πέτυχε μόλις δύο γκολ. Η Μπέτις θα είναι η τρίτη ομάδα που θα υπογράψει φέτος ο 32χρονος άσος αφού το καλοκαίρι πήγε αρχικά στην Αλ Νασρ, αλλά δεν κατάφερε να προσαρμοστεί και έφυγε μέσα σε λίγες μέρες για τη Γαλατά από όπου και αποχωρεί τώρα με προορισμό την Ισπανία.

Αξίζει να σημειώσουμε ότι ο Σεντρίκ Μπακαμπού είχε αγωνιστεί στην La Liga από το 2015 έως το 2018 με την Βιγιαρεάλ, με την οποία είχε 105 παιχνίδια, με 47 γκολ και 5 ασίστ στο ενεργητικό του. Πέρσι αγωνίστηκε στον Ολυμπιακό, έχοντας 37 αγώνες, με 18 γκολ και 3 ασίστ. Συνολικά στην καριέρα του έχει 416 ματς, με 171 γκολ και 42 ασίστ.

🚨 Real Betis have offered €4.5M for Cédric Bakambu and Galatasaray have accepted. Deal is agreed. 🇨🇩

(Source: @sebnonda)#DeadlineDay pic.twitter.com/vcCjfU5AWh

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) February 1, 2024