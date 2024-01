Η μεγάλη επιστροφή του Τομ Λόκιερ

Το βράδυ της 16ης Δεκεμβρίου η Μπόρνμουθ υποδέχθηκε την Λούτον σε αγώνα της Πρέμιερ Λιγκ και οι δύο ομάδες έδιναν «μάχη» για την κατάκτηση της νίκης. Ξαφνικά η μάχη δεν έχει εισαγωγικά αλλά είναι για τη νίκη.

Είναι μια μάχη που δεν την δίνουν οι δύο ομάδες αλλά ο αρχηγός της Λούτον, Τομ Λόκιερ ο οποίος παλεύει να κρατηθεί στη ζωή, πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο του γηπέδου.

Είναι τα πρώτα λεπτά του δευτέρου μέρους και ο κάπτεν των φιλοξενούμενων, πέφτει ξαφνικά στο χορτάρι. Οι σκηνές που ακολουθούν είναι συγκλονιστικές αλλά το μυαλό όλων πηγαίνει στο κακό.

Και πώς να μην πάει άλλωστε όταν λίγους μήνες πριν ο Ουαλός κεντρικός αμυντικός είχε καταρρεύσει στη διάρκεια αγώνα και είχε γίνει γνωστό πως αντιμετώπιζε καρδιακά προβλήματα.

Είχε υποστεί καρδιακή προσβολή και η ζωή του «κρέμονταν από μια κλωστή».

Ο έμπειρος στόπερ της αγγλικής ομάδας βγήκε τελικά νικητής και στη δεύτερη μεγάλη μάχη που έδωσε και το πρωί της Δευτέρας επέστρεψε στο προπονητικό κέντρο της Λούτον.

Χαμογελαστός και ευδιάθετος

Ο Λόκιερ πήγε λοιπόν σήμερα το πρωί στο προπονητικό κέντρο της ομάδας του και ήταν χαμογελαστός και πολύ ευδιάθετος.

Μίλησε με τον προπονητή της Λούτον αλλά και τους συμπαίκτες του, χωρίς όμως να βγει στο γήπεδο για να κάνει προπόνηση.

