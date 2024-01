Ντόναλντ Τραμπ: Καλείται να πληρώσει αποζημίωση 83,3 εκατ. δολάρια στην αρθρογράφο E Jean Carroll

Δικαστήριο της Νέας Υόρκης επιδίκασε την Παρασκευή 83,3 εκατομμύρια δολάρια στην E Jean Carroll στη δίκη για την υπόθεση δυσφήμισης εναντίον του Ντόναλντ Τραμπ.

Η Carroll θα λάβει 18,3 εκατ. δολάρια ως αποζημίωση και 65 εκατ. δολάρια ως τιμωρητική ανταπόδοση. Ο πρώην πρόεδρος των ΗΠΑ θα καταβάλλει στην Carroll αποζημίωση ύψους 18,3 εκατ. δολαρίων – 11 εκατ. δολάρια για τη χρηματοδότηση εκστρατείας αποκατάστασης της φήμης της.

Τα 7,3 εκατ. δολάρια είναι για τη συναισθηματική βλάβη που προκάλεσαν οι δημόσιες δηλώσεις του Τραμπ το 2019.

Λίγα λεπτά μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο Τραμπ την κατήγγειλε ως «απολύτως γελοία» στο Truth Social και δήλωσε ότι θα καταθέσει έφεση.

«Διαφωνώ πλήρως και με τις δύο ετυμηγορίες και θα ασκήσω έφεση σε όλο αυτό το κυνήγι μαγισσών που διευθύνει ο Μπάιντεν και το οποίο επικεντρώνεται σε εμένα και το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα», έγραψε ο Τραμπ.

O Τραμπ σε προηγούμενη δίκη είχε κριθεί ένοχος για την σεξουαλική κακοποίηση της αρθρογράφου

«Το νομικό μας σύστημα είναι εκτός ελέγχου και χρησιμοποιείται ως πολιτικό όπλο. Έχουν αφαιρέσει όλα τα δικαιώματα της πρώτης τροπολογίας. ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ Η ΑΜΕΡΙΚΗ» συμπλήρωσε.

Η απόφαση του ομοσπονδιακού δικαστηρίου του Μανχάταν έρχεται λιγότερο από ένα χρόνο αφότου η Carroll κέρδισε 5 εκατ. δολάρια στη δίκη της για σεξουαλική κακοποίηση και δυσφήμιση εναντίον του Τραμπ, σύμφωνα με τον Guardian.

Ο βιασμός

Το ποσό αυτό προέρχεται από την καταγγελία της ίδιας για βιασμό εναντίον του προέδρου σε άρθρο του περιοδικού New York τον Ιούνιο του 2019. Το κείμενο δημοσίευσε ένα απόσπασμα από το επερχόμενο τότε βιβλίο της με τίτλο What Do We Need Men For? A Modest Proposal (Για τι χρειαζόμαστε τους άντρες; Μια μετριοπαθής πρόταση).

Σε αυτό το απόσπασμα, η Carroll είπε ότι ο Τραμπ τη βίασε μέσα στο καμαρίνι ενός πολυτελούς πολυκαταστήματος του Μανχάταν γύρω στις αρχές του 1996.

Εκείνη την εποχή, η Carroll δεν μπορούσε να μηνύσει τον Τραμπ για την υποτιθέμενη επίθεση, καθώς αυτή θα είχε λάβει χώρα εκτός της αστικής παραγραφής. Ένας νέος νόμος της πολιτείας της Νέας Υόρκης το 2022, ο νόμος για τους ενήλικους επιζώντες, άνοιξε ένα παράθυρο ενός έτους για τους ενήλικους κατήγορους να καταθέσουν αγωγή για περιστατικά εκτός της αστικής παραγραφής.

«Βρίσκομαι εδώ επειδή ο Ντόναλντ Τραμπ μου επιτέθηκε και όταν έγραψα γι’ αυτό, είπε ότι δεν συνέβη ποτέ», είπε η Carroll στο εδώλιο. «Είπε ψέματα και αυτό κατέστρεψε τη φήμη μου. Περίμενα να το αρνηθεί, και να πει ότι ήταν συναινετικό, ενώ δεν ήταν. Αλλά αυτό περίμενα να πει».

Ο Τραμπ δεν παρέστη στην πρώτη δίκη της Carroll, αλλά εμφανίστηκε στη δεύτερη – σηματοδοτώντας την πρώτη φορά που τον αντιμετώπισε δημοσίως σε δικαστήριο.