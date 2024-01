Ιταλία: Περίπου 2.000 πολίτες στις πορείες υπέρ του παλαιστινιακού λαού σε Ρώμη και Μιλάνο

Περίπου δύο χιλιάδες άνθρωποι συμμετείχαν στις πορείες που πραγματοποιήθηκαν αργά το απόγευμα του Σαββάτου στη Ρώμη και τη Νάπολη υπέρ του παλαιστινιακού λαού και με αίτημα τον άμεσο τερματισμό κάθε στρατιωτικής επιχείρησης στη Γάζα.

Τις διαδηλώσεις οργάνωσαν ιταλικές αριστερές οργανώσεις, όπως και η οργάνωση των «Νεαρών Παλαιστινίων», παρά την απόφαση του ιταλικού υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο είχε ζητήσει αναβολή των κινητοποιήσεων επειδή στις 27 Ιανουαρίου είναι η Ημέρα Μνήμης του Ολοκαυτώματος των Εβραίων.

Στο Μιλάνο, οι διαδηλωτές μπόρεσαν να κάνουν πορεία διανύοντας απόσταση μόνο τριακοσίων μέτρων. Στη συνέχεια, η αστυνομία τούς σταμάτησε και σημειώθηκαν στιγμές έντασης, με χρήση γκλοπ και έναν τραυματία.

Siamo quel paese dove si autorizzano, ripeto autorizzano, raduni fascisti e si vietano manifestazioni a favore di chi manifesta per il genocidio in corso in #Palestina caricando i partecipanti!

Un divieto provocatorio che nulla ha a che fare con la sicurezza.#GiornoDellaMemoria pic.twitter.com/9QzpXiT0pf

— saverio giangregorio (@saveriolakadima) January 27, 2024