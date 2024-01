Χειρουργήθηκε ο Μιλουτίνοφ – Πότε υπολογίζεται να γυρίσει ((pic)

O Νίκολα Μιλουτίνοφ υποβλήθηκε σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος που υπέστη στο αριστερό του πόδι, στο τελευταίο ντέρμπι απέναντι στον Παναθηναϊκό για την Basket League.

Ο Σέρβος σέντερ αναμένεται να μείνει εκτός για περίπου δύο μήνες, όπως είχε πει ο Γιώργος Μπαρτζώκας και θα απουσιάσει και από το Final 8 τού Κυπέλλου Ελλάδος, αλλά και από αρκετές και σημαντικές αναμετρήσεις των Πειραιωτών στην Euroleague.

Η ανακοίνωση της ΚΑΕ:

« Get Well soon Nikola!

Σήμερα (27/01) ο Νίκολα Μιλουτίνοφ υποβλήθηκε στο «Ιατρικό» από τον γιατρό της ομάδας μας, Θεοφάνη Τσαβίση, σε επιτυχημένη επέμβαση για την αποκατάσταση του κατάγματος που υπέστη στο φύμα του 5ου μεταταρσίου του αριστερού ποδός».