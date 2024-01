Τεν Χαγκ για Κλοπ: «Έκανε εκπληκτική δουλειά, δεν είναι καλό για την Premier League ότι φεύγει»

Σαν βόμβα έσκασε η είδηση το μεσημέρι της Παρασκευής (26/1) ότι ο Γιούργκεν Κλοπ θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Λίβερπουλ το ερχόμενο καλοκαίρι, με τον Γερμανό προπονητή να αφήνει τους Ρεντς μετά από 9 χρόνια επιτυχιών.

Tην απόφαση αυτή του 56χρονου τεχνικού σχολίασε και ο προπονητής της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Έρικ Τεν Χαγκ, ο οποίος σε δηλώσεις του τόνισε ότι ο Κλοπ πραγματοποίησε εξαιρετικό έργο στην Λίβερπουλ και είναι φυσιολογικό να ξέμεινε από ενέργεια μετά από 9 χρόνια στον σύλλογο . Βέβαια, ο Ολλανδός τεχνικός των Κόκκινων Διαβόλων τόνισε ότι η αποχώρηση του Κλοπ από την ομάδα του Μερσεϊσάιντ, δεν είναι καλό νέο για την Premier League.

«Μπορώ να καταλάβω ότι έχει ξεμείνει από ενέργεια. Εννέα χρόνια είναι αρκετός χρόνος. Η Premier League είναι αρκετά έντονη, ο συνδυασμός με τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις, όταν είσαι εννέα χρόνια είναι πραγματικά αρκετός χρόνος», ήταν αρχικά τα λόγια του Τεν Χαγκ, ο οποίος συνέχισε λέγοντας:

«Δεν είναι καλό για την Premier League ότι φεύγει. Άφησε εποχή, έχτισε το σύλλογο και τον έφερε πίσω εκεί που ανήκει. Του αξίζουν συγχαρητήρια για αυτό, έκανε εκπληκτική δουλειά».

🔴 Ten Hag on Klopp: “I can understand that he’s running out of energy. Nine years is a long time”.

“Premier League is very intense, the combination with European club football, when you’re there nine years it’s a long period”. pic.twitter.com/nI77Rmy8XR

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 26, 2024