Κίνα: Συνελήφθησαν 12 άτομα από πυρκαγιά σε υπόγειο καταστήματος

Δώδεκα πρόσωπα τέθηκαν υπό κράτηση στην Κίνα εξαιτίας των ενδεχόμενων ποινικών ευθυνών τους για πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο υπόγειο εμπορικού καταστήματος και στοίχισε τη ζωή σε 39 ανθρώπους το βράδυ χθες Τετάρτη, μεταδίδει σήμερα κρατικό μέσο ενημέρωσης. Η πυρκαγιά, από τις πλέον πολύνεκρες των τελευταίων ετών στη χώρα, ξέσπασε στη Σινγιού, πόλη που βρίσκεται σε ευθεία γραμμή 740 χιλιόμετρα νοτιοδυτικά της Σαγκάης.

Εκδηλώθηκε στο υπόγειο καταστήματος, διευκρίνισαν οι τοπικές αρχές, κατά το επίσημο κινεζικό πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, εργάτες «παραβίασαν τους κανόνες» ασφαλείας χρησιμοποιώντας συσκευή ηλεκτροκόλλησης.

Δώδεκα άνθρωποι τέθηκαν υπό κράτηση, μετέδωσε το πρακτορείο, χωρίς να δώσει διευκρινίσεις για το προφίλ ή τον ρόλο τους στην καταστροφή. Πυκνός καπνός κατέκλυσε γρήγορα ψηλότερους ορόφους του κτιρίου όπου λειτουργούσε το κατάστημα. Άνθρωποι στο εσωτερικό, ανάμεσά τους φοιτητές, παγιδεύτηκαν, γεγονός που εξηγεί τον βαρύ απολογισμό, σύμφωνα με τις αρχές.

Άλλοι εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν. Ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ κάλεσε να αντληθούν διδάγματα από την καταστροφή για να αποφευχθεί η επανάληψή της. Η καταστροφή αυτή ανακοινώνεται πέντε ημέρες έπειτα από πυρκαγιά σε σχολείο στην κεντρική Κίνα, η οποία στοίχισε τη ζωή σε 13 μαθητές. Δεν έχει δημοσιοποιηθεί ακόμη κάποια επίσημη εξήγηση για τα αίτια, ωστόσο μέσα ενημέρωσης εκτίμησαν πως η καταστροφή του Σαββάτου οφειλόταν σε ηλεκτρικό θερμαντικό σώμα που πήρε φωτιά.

Tragic Shop Fire Claims 39 Lives in China’s Jiangxi Province

A fire at an underground street shop in Xinyu City, Jiangxi Province, China, resulted in 39 fatalities and nine injuries. The incident occurred in the Yushui district, and some individuals are still trapped. The fire… pic.twitter.com/JAgISF7jNY

