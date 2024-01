Κίνα: Τουλάχιστον 39 νεκροί από πυρκαγιά σε υπόγειο καταστήματος

Τουλάχιστον 39 άνθρωποι έχασαν σήμερα τη ζωή τους και τουλάχιστον 8 τραυματίστηκαν ύστερα από πυρκαγιά που ξέσπασε σε υπόγειο καταστήματος στην πόλη Σινγιού της επαρχίας Τζιανγκσί στην Κίνα όπως μετέδωσαν τοπικά κρατικά μέσα ενημέρωσης και ανακοίνωσαν οι τοπικές αρχές, προσθέτοντας ότι ορισμένοι άνθρωποι συνεχίζουν να είναι παγιδευμένοι.

Η πυρκαγιά ξέσπασε το απόγευμα (τοπική ώρα) στο υπόγειο καταστήματος στη λεωφόρο Τιανγκονγκνάν της συνοικίας Γουσούι, όπως ανακοίνωσε το τοπικό αρχηγείο της πυροσβεστικής, σύμφωνα με τον κινεζικό όμιλο ενημέρωσης China Daily.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, ανέφερε ανακοίνωση των τοπικών αρχών, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο ακριβής αριθμός τους.

Tragic Shop Fire Claims 39 Lives in China’s Jiangxi Province

